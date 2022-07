Boris Johnson démissionne : comment le monde a-t-il réagi ? | Politique Nouvelles

Boris Johnson a annoncé sa démission après moins de trois ans dans le numéro 10.

Il a dit qu’il avait essayé de persuader son cabinet qu’il serait “excentrique” de changer de Premier ministre maintenant, mais a ajouté : “Je regrette de ne pas avoir réussi dans ces arguments”.

Mais comment les dirigeants mondiaux et les personnalités politiques de premier plan ont-ils réagi à La démission de M. Johnson?

Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien a eu un appel avec le Premier ministre après avoir prononcé son discours de démission.

Le président Zelenskyy a qualifié M. Johnson de “héros” et a salué son soutien “indéfectible” à l’Ukraine.

Il a également déclaré qu’il ressentait de la “tristesse” face à la démission de M. Johnson.

Pendant ce temps, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a décrit M. Johnson comme un “véritable ami” du pays, alors qu’il se défend contre une invasion russe.

Lors de son discours devant Downing Street, M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni continuerait à se battre pour la liberté du peuple ukrainien “aussi longtemps qu’il le faudra”.

Joe Biden

Fait intéressant, le président américain Joe Biden n’a pas mentionné le nom de M. Johnson dans sa déclaration de 88 mots en réponse à la démission.

“Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les amis et alliés les plus proches, et la relation spéciale entre nos peuples reste forte et durable”, a écrit le président Biden.

“Je suis impatient de poursuivre notre étroite coopération avec le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi qu’avec nos alliés et partenaires du monde entier, sur une série de priorités importantes.

“Cela inclut le maintien d’une approche forte et unie pour soutenir le peuple ukrainien alors qu’il se défend contre la guerre brutale de Poutine contre sa démocratie, et tenir la Russie responsable de ses actes.”

L’absence d’hommage personnel du président Biden est frappante et confirme que – contrairement à nombre de leurs prédécesseurs – les deux dirigeants étaient loin d’être des âmes sœurs.

Avant d’entrer à la Maison Blanche, M. Biden a décrit M. Johnson comme “une sorte de clone physique et émotionnel” de Donald Trump.

Michel Martin

Le Taoiseach souhaite à M. Johnson et à sa famille “tout le meilleur pour l’avenir” sur un “niveau personnel”.

Mais il a ajouté que “bien que le Premier ministre Johnson et moi nous soyons activement engagés ensemble, nous n’étions pas toujours d’accord et les relations entre nos gouvernements ont été tendues et remises en question ces derniers temps”.

Il a ajouté: “Nous avons maintenant l’occasion de revenir au véritable esprit de partenariat et de respect mutuel qui est nécessaire pour étayer les acquis de l’accord du Vendredi saint”.

Marie-Lou McDonald

Le chef du Sinn Fein a déclaré que M. Johnson “ne manquera pas”.

Dans une déclaration faisant suite à sa démission, Mme McDonald a déclaré que M. Johnson avait “apporté l’austérité” en Irlande du Nord et “nous avait apporté un désastre” avec le Brexit.

“Sous sa direction, le gouvernement britannique a constamment sapé l’accord du Vendredi saint et menacé de violer le droit international à plusieurs reprises. Il ne nous manquera pas”, a-t-elle poursuivi.

“Il doit être dit très clairement que celui qui succède à Boris Johnson maintenant en tant que Premier ministre doit changer de direction et changer de tact.”

Guy Verhofstadt

L’ancien coordinateur du Brexit du Parlement européen a qualifié M. Johnson de “honte”.

“Le règne de Boris Johnson se termine en disgrâce, tout comme son ami Donald Trump”, a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

“La fin d’une ère de populisme transatlantique ? Espérons-le.

“Les relations UE-Royaume-Uni ont énormément souffert avec le choix du Brexit par Johnson. Les choses ne peuvent que s’améliorer !”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





5:24

L’ascension et la chute de Boris Johnson



Michel Barnier

L’ancien négociateur de l’UE sur le Brexit a déclaré que la démission de M. Johnson “ouvre une nouvelle page dans les relations” entre l’Europe et le Royaume-Uni au milieu de la querelle en cours sur le protocole d’Irlande du Nord.

M. Barnier a ajouté : « Qu’elle soit plus constructive, plus respectueuse des engagements pris, notamment en matière de paix et de stabilité en NI, et plus amicale avec les partenaires [in the EU]. Parce qu’il y a tellement plus à faire ensemble.”

russe ambassadeur Andrei Kelin

L’ambassadeur de Russie en Grande-Bretagne a déclaré que la chute de M. Johnson était une juste récompense pour une politique “belligérante” anti-russe de soutien à l’Ukraine tout en ignorant les besoins économiques du peuple britannique.

“Il s’est trop concentré sur la situation géopolitique, sur l’Ukraine”, a déclaré M. Kelin à Reuters.

“Il a beaucoup laissé derrière lui le pays, les gens, l’état de l’économie, et c’est ce qui a amené ce résultat. Bien sûr, nous préférerions quelqu’un qui ne soit pas aussi antagoniste ou belligérant.”