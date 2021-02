Dans cette nouvelle ère de rencontres virtuelles, le respect des règles des appels vidéo semble plus important que jamais. La réunion virtuelle du G7 a également été témoin d’un tel accident récemment et l’incident est en train de devenir viral. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fini par dire à la chancelière allemande Angela Merkel de «couper le son» après l’avoir accidentellement interrompu lors de cette rencontre.

Il s’est avéré qu’Angela avait laissé son micro allumé accidentellement et n’avait aucune idée de la même chose. Elle a été entendue en train d’interagir au moment où Boris était sur le point de lancer cette rencontre cruciale. En découvrant qu’Angela n’avait pas encore réalisé que son micro était resté allumé, il a dit avec légèreté: «Peux-tu nous entendre Angela, je pense que tu dois couper le son.

Eh bien, se tromper est humain mais se tromper lors de la réunion du Groupe des Sept aurait pu prendre une tournure sérieuse, mais les dirigeants du G7 ont en effet commencé la réunion sur une note humble, alors que le président français Emmanuel Macron avait également 15 secondes de retard.

Sur une note sérieuse, la réunion s’est principalement concentrée sur l’approvisionnement en vaccins excédentaires du Royaume-Uni aux pays les plus pauvres. « Il ne sert à rien de vacciner nos populations individuelles – nous devons nous assurer que le monde entier est vacciné car il s’agit d’une pandémie mondiale et il ne sert à rien qu’un pays soit loin devant un autre, nous devons avancer ensemble, « Boris aurait déclaré lors de la rencontre.

Il a aussi a exhorté les pays les plus riches suivre l’objectif de 100 jours de création et de distribution de vaccins afin de mettre fin à la pandémie au plus tôt. Comme indiqué au Financial Times, le président français a ajouté que les pays les plus riches devraient fournir 4 à 5% de leurs approvisionnements en vaccins aux pays nécessiteux.

Les dirigeants du G7 devraient se réunir en personne au sommet à Cornwall en juin 2021 si tout se passe bien. Boris a hâte de voir tout le monde présent à la rencontre virtuelle «face à face». Il a également exprimé son souhait de voir le nouveau Premier ministre italien Mario Draghi au sommet.