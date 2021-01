On a demandé au Premier ministre pourquoi lui et son équipe avaient fait le voyage surprise à Bristol alors que son gouvernement disait au public de rester chez lui pour réduire la propagation du coronavirus.

Il a répondu: «Je suis venu parce que cela fait partie de mon travail, et les conseils indiquent également que vous devriez aller travailler et faire votre travail normalement si vous devez absolument le faire.

Le centre de vaccination d’Ashton Gate à Bristol était l’un des sept sites ouverts lundi. Les six autres se trouvent à l’hippodrome d’Epsom à Surrey, à ExCel London, au Centre for Life de Newcastle, au Manchester Tennis and Football Center, à Robertson House à Stevenage et au Millennium Point de Birmingham. Le centre de Londres, sur le site de l’hôpital Nightingale de la capitale, à moins de 13 km du domicile du Premier ministre.