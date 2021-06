Boris Johnson défend de ne pas limoger immédiatement Matt Hancock et insiste sur le fait qu’il est allé « à peu près au bon rythme »

BORIS Johnson a défendu aujourd’hui sa décision de ne pas licencier immédiatement Matt Hancock après avoir été exposé comme un tricheur anti-verrouillage.

Mais le Premier ministre a laissé entendre qu’il avait finalement licencié son secrétaire à la Santé condamné – insistant sur le fait que le ministre sous le feu allait « à peu près au bon rythme ».

Boris Johnson a laissé entendre qu’il avait finalement licencié son secrétaire à la Santé condamné Crédit : PA

M. Hancock, assiégé, est finalement tombé sur son épée samedi après que la colère contre son affaire enfreignant les règles avec son assistante Gina Coladangelo ait atteint un crescendo.

Vendredi, M. Johnson a déclaré qu’il avait « pleine confiance » en son secrétaire à la Santé et « considérait l’affaire close ».

Le parti travailliste a condamné le refus de M. Johnson de donner la botte au secrétaire à la Santé en disgrâce, le qualifiant de « motif ».

Mais aujourd’hui, le Premier ministre a suggéré qu’il avait changé d’avis et a décidé de hacher M. Hancock.

Lors d’une visite à Batley et Spen avant l’élection partielle d’ici une semaine, il a déclaré: « J’ai lu l’histoire vendredi et nous avons un nouveau secrétaire à la Santé en poste samedi et je pense que c’est à peu près le bon rythme pour procéder dans une pandémie. »

À la suite de ses commentaires, Downing Street a insisté sur le fait que M. Hancock avait offert sa démission et le Premier ministre « a estimé que c’était la bonne décision ».

Le secrétaire à la Santé humilié avait tenté de s’accrocher dans les heures qui ont suivi les révélations explosives du Sun vendredi – et a été soutenu par le Premier ministre.

Downing Street a insisté sur le fait que M. Johnson « considérait que l’affaire était close » malgré le tollé suscité par l’affaire de blocage du verrouillage avec Mme Coladangelo.

Les ministres du Cabinet ont pris les ondes pour défendre docilement leur collègue blessé – mais en privé, les députés conservateurs ont exprimé leur colère contre les chefs de parti.

Le PM en visite dans une usine à Batley et Spen avant l’élection partielle de jeudi Crédit : PA

Matt Hancock a tenté de s’accrocher à la suite des révélations explosives de The Sun Crédit : LE SOLEIL

Le gouvernement est toujours confronté à des questions brûlantes sur la manière dont Mme Coladangelo a été nommée directrice non exécutive de 15 000 £ au département.

Sir Keir Starmer s’est déchaîné : « Matt Hancock a eu raison de démissionner parce qu’il a enfreint les règles – il a dû partir.

« Mais le Premier ministre aurait dû le limoger. Encore une fois, Boris Johnson était trop lent, trop faible et n’a pas fait preuve du leadership qui était nécessaire. »

Alors que l’indignation nationale atteignait un crescendo fatal, M. Hancock est tombé sur son épée samedi après-midi lors d’une réunion en face à face avec le Premier ministre à Chequers.

Il a déclaré qu’il ne voulait pas que le scandale détourne l’attention de « l’orientation univoque du gouvernement qui nous sort de cette crise ».

Dans une déclaration vidéo, il a ajouté: « Ceux qui établissent ces règles doivent les respecter. »

Le Premier ministre a choisi l’ex-chancelier Sajid Javid comme nouveau secrétaire à la Santé – et il fera une déclaration à la Chambre des communes