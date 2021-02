Boris Johnson décrit le procès de destitution de Trump comme un “ raté ”

Le Premier ministre a déclaré que le “message clair” des débats au Congrès était que la démocratie américaine était “forte et robuste” – contrairement à la description que M. Biden a qualifiée de “fragile”.

M. Johnson a fait les commentaires dans une interview avec CBS ‘ Affrontez la nation dimanche, après que le Sénat a voté l’acquittement de M. Trump d’incitation à l’insurrection contre l’émeute du Capitole.

Interrogé sur le signal de l’acquittement, il a répondu: «Je pense que le message clair que nous tirons des procédures en Amérique est qu’après tous les va-et-vient et tous les ratés, la démocratie américaine est forte et la constitution américaine est forte et robuste.

“Et nous sommes ravis maintenant, je suis très heureux, d’avoir de bonnes relations avec la Maison Blanche, qui est une partie importante de la mission de tout Premier ministre britannique. Et j’ai déjà eu de bonnes conversations avec le président Biden, fantastique conversations sur la façon dont il voit les choses.

Regardez plus

“Et, vous savez, il y a eu des développements importants dans la manière dont les réflexions du Royaume-Uni et des États-Unis se sont rassemblées ces dernières semaines, et en particulier sur des questions comme le changement climatique, sur l’OTAN, sur l’Iran, mais surtout sur les voies que les États-Unis et le Royaume-Uni vont travailler ensemble pour faire face au défi environnemental auquel notre planète est confrontée.

“Et là, je pense que certaines des choses que nous entendons maintenant de la nouvelle administration américaine et de la nouvelle Maison Blanche sont incroyablement encourageantes. Et nous voulons travailler avec le président là-dessus.”

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

M. Johnson doit tenir une réunion virtuelle avec le président américain le 19 février pour discuter de la lutte internationale contre Covid-19.