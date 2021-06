BORIS Johnson a déclaré que le sommet du G7 arrivait à un moment « crucial » alors qu’il s’était engagé à aider « vacciner le monde« .

Le premier ministre accueillera le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants mondiaux à Cornwall pour le sommet annuel.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Boris Johnson s’est engagé à aider à « vacciner le monde » Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St

Joe Biden et sa femme Jill ont atterri au Royaume-Uni sur Air Force One hier soir Crédit : Getty

M. Johnson rencontrera M. Biden aujourd’hui avant le sommet de trois jours, qui commence vendredi dans le domaine côtier de Carbis Bay.

Écrivant dans le Times, le Premier ministre a salué le G7 de cette année, affirmant qu’il « ne pouvait pas arriver à un meilleur moment » et qu’il était « une chance de montrer au monde nos valeurs : ouverture, liberté, démocratie ».

La pandémie de coronavirus devrait figurer en tête de l’agenda des dirigeants, M. Johnson s’engageant à faire don de millions de vaccins de rechange au Royaume-Uni pour aider à vacciner la population mondiale d’ici la fin de 2022.

Johnson a écrit: « C’est le moment pour les démocraties les plus grandes et les plus avancées technologiquement du monde d’assumer leurs responsabilités et de vacciner le monde, car personne ne peut être correctement protégé tant que tout le monde n’a pas été protégé.

L’ENGAGEMENT DE BORIS AU G7

« Le G7 s’engagera à distribuer des vaccins pour inoculer le monde d’ici la fin de l’année prochaine, des millions provenant des stocks excédentaires du Royaume-Uni.

« Nous commencerons l’élaboration d’un nouveau traité mondial sur la préparation à une pandémie afin que le monde ne soit plus jamais pris au dépourvu de la même manière. »

Il a ensuite salué le vaccin AstraZeneca / Université d’Oxford, avec 95% de l’approvisionnement mondial du programme de partage de vaccins Covax provenant des géants pharmaceutiques anglo-suédois.

M. Johnson a également déclaré que les dirigeants travailleraient à réduire les émissions de carbone, à lutter contre la perte de biodiversité et à scolariser 40 millions de filles supplémentaires d’ici 2025.

Le G7 s’engagera à distribuer des vaccins pour inoculer le monde d’ici la fin de l’année prochaine, des millions provenant des stocks excédentaires du Royaume-Uni Boris Johnson

Dans une référence à la déclaration de coopération d’après-guerre de Winston Churchill et du président Franklin D Roosevelt en 1941, le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis « prépareraient une nouvelle charte de l’Atlantique ».

Il a écrit : « Le président Biden et moi allons signer une charte qui englobe la science, la technologie et le commerce et, surtout, qui souligne notre engagement commun envers l’OTAN qui est indispensable à notre sécurité depuis des décennies. »

D’autres dirigeants du G7 du Canada, de France, d’Allemagne, d’Italie et du Japon se rendent également à Cornwall pour le sommet annuel.

Ils seront rejoints par des dirigeants invités de l’Inde, de la Corée du Sud, de l’Australie et de l’Afrique du Sud.

M. Biden est arrivé à la RAF Mildenhall dans le Suffolk hier soir, avant d’atterrir à Newquay à minuit.

Joe Biden a déclaré aux troupes américaines basées au Royaume-Uni qu’il « dirait à M. Poutine ce que je veux qu’il sache » Crédit : PA

Les dirigeants mondiaux se réunissent à Carbis Bay à Cornwall Crédit : Getty

Hier soir, le président américain a prononcé un discours de ralliement aux troupes stationnées en Grande-Bretagne en disant « Je dirai à M. Poutine ce que je veux qu’il sache ».

M. Johnson a souligné que la Grande-Bretagne disposait du plus gros budget de défense d’Europe et contribuait plus de troupes que tout autre pays au déploiement de l’OTAN en Pologne et dans les États baltes.

Il a déclaré : « La Grande-Bretagne fait plus pour garantir la sécurité de notre continent que toute autre puissance européenne.

« Où que vous regardiez – le G7, l’OTAN, la lutte mondiale contre Covid – la Grande-Bretagne est la » boucle qui attache, le trait d’union qui relie » tout ensemble. «

Alors que la Grande-Bretagne occupe actuellement la présidence du G7, M. Johnson dirigera les discussions sur tout accord ayant un impact dans le monde.

Les pourparlers de ce week-end seront la première fois depuis le début de la pandémie il y a 18 mois que les dirigeants se rencontrent en personne.

Le Premier ministre exhortera ses homologues à renforcer la fabrication de vaccins, à éliminer les obstacles à la distribution mondiale et à donner les doses restantes aux pays qui en ont besoin.

Il leur dira de suivre les traces de la Grande-Bretagne et d’expédier des doses supplémentaires de doses locales, comme le Royaume-Uni l’a fait avec le jab Oxford-AstraZeneca

Le vaccin d’Oxford a été déployé dans 166 pays, contre 99 pour Pfizer et 45 pour Moderna.