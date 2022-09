LES ANCIENS Premiers ministres du Royaume-Uni ont observé que Charles III a été officiellement nommé roi au palais St James aujourd’hui.

Les six anciens Premiers ministres, dont Sir Tony Blair, Gordon Brown, Boris Johnson, David Cameron, Theresa May et Sir John Major, se tenaient tous devant la salle comble alors que la reine consort Camilla et l’actuelle Premier ministre Liz Truss signaient la proclamation.

Les six premiers ministres ont tous eu de fréquentes réunions avec la reine pendant leur mandat

Les anciens premiers ministres Gordon Brown, Boris Johnson, Theresa May et David Cameron ont assisté aujourd’hui à une réunion du Conseil d’adhésion à l’intérieur du palais St James à Londres. Crédit : AFP

En lisant le texte de la proclamation, le greffier du conseil a déclaré à la salle “Dieu sauve le roi” et la salle comble – dont les six anciens dirigeants – a répété la fameuse phrase.

Sa Majesté a eu 15 premiers ministres au cours de son règne record de 70 ans. Winston Churchill était son premier et Liz Truss était son dernier, n’ayant prêté serment à Balmoral que quelques jours avant sa mort.

Cela vient comme…

La monarchie constitutionnelle britannique accorde une grande importance aux relations entre la Couronne et le gouvernement.

Au cours de son règne, la reine a officiellement nommé ses premiers ministres et les a convoqués pour des audiences régulières afin de discuter de questions d’État.

Mais au-delà des formalités, elle a également trouvé de l’affection pour ses premiers ministres, les invitant à la rejoindre en vacances et échangeant des histoires.

Conformément à la tradition, le nouveau roi était absent des débats et n’a pas vu de hauts responsables de la vie nationale participer à la cérémonie.

Après le conseil, Charles est entré dans la salle du trône en annonçant la mort de sa mère et a juré de suivre son “exemple inspirant”.

Charles a ajouté: “Je sais à quel point vous et la nation entière, et je pense que je peux dire le monde entier, sympathisez avec moi dans cette perte irréparable que nous avons tous subie.”

Le prince William a ensuite signé la proclamation dans un moment d’émotion avec son père.

Des caméras de diffusion ont été autorisées à participer à l’événement historique, donnant au monde un premier aperçu d’une ancienne cérémonie datant de plusieurs siècles – et l’un des premiers changements de convention initiés par le nouveau roi.

Après la réunion, le Premier ministre Truss et d’autres chefs de parti ont prêté serment d’allégeance au nouveau roi alors que le Parlement se réunissait pour une rare séance du samedi.

Un groupe restreint de députés de haut rang a eu la chance de s’engager formellement à leur fidélité à Charles dans la boîte d’expédition des Communes avant le deuxième jour d’hommages à la reine.

Cela survient alors que Boris Johnson a révélé hier qu’il devait arrêter d’enregistrer sa nécrologie de Premier ministre de la reine car il était trop “étouffé”, a-t-il révélé aux Communes aujourd’hui.

L’actuel premier ministre Liz Truss a également assisté à la cérémonie et a signé la proclamation qui a fait Charles King et on le voit saluer la foule Crédit : PA

Le roi Charles de Grande-Bretagne arrive au palais de Buckingham alors qu’il salue la foule Crédit : Reuters

L’ancien Premier ministre a rendu un hommage émouvant à “Elisabeth la Grande”, qu’il n’a vu pour la dernière fois que mardi à Balmoral.

LE NOUVEAU ROI

Charles était automatiquement devenu roi après la mort tragique de sa mère jeudi, mais son rôle a maintenant été confirmé.

Il a salué la foule en liesse alors qu’il retournait au palais de Buckingham aujourd’hui après avoir été officiellement nommé roi lors d’une cérémonie historique.

Plus tôt ce matin, des salves d’armes à feu et des trompettes ont retenti à travers le pays pour inaugurer le moment historique où il a été nommé monarque.

Il a ensuite été photographié en train de passer devant la foule enthousiaste du palais de Buckingham après le faste et l’apparat.

Il est intervenu après la toute première cérémonie d’adhésion télévisée au palais St James, où le roi a juré de suivre «l’exemple inspirant» de la reine.

Flanqué du prince William et de la reine Camilla, il a déclaré: “Je sais à quel point vous, la nation entière – et je pense que je peux dire le monde entier – sympathisez avec moi pour la perte irréparable que nous avons tous subie.

“C’est la plus grande consolation pour moi de savoir la sympathie exprimée par tant de personnes à ma sœur et mes frères et qu’une telle affection et un tel soutien écrasants doivent être étendus à toute notre famille dans notre perte.

“Pour nous tous en tant que famille, comme pour ce royaume et la grande famille des nations dont il fait partie, ma mère a donné un exemple d’amour pour la vie et de service désintéressé.

“Le règne de ma Mère a été sans égal dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même si nous pleurons, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles.”

Le roi Charles a également approuvé une ordonnance selon laquelle le jour des funérailles de la reine, qui reste à déterminer, sera un jour férié.

Il a poursuivi: “Je saisis cette occasion pour confirmer ma volonté et mon intention de poursuivre la tradition de céder les revenus héréditaires, y compris le domaine de la Couronne, à mon gouvernement pour le bénéfice de tous, en échange de la subvention souveraine, qui soutient mes fonctions officielles comme chef d’État et chef de la nation.

“Et dans l’accomplissement de la lourde tâche qui m’a été confiée, et à laquelle je consacre maintenant ce qui me reste de ma vie, je prie pour la direction et l’aide de Dieu Tout-Puissant.”

À 11 heures, la proclamation principale du roi a été donnée par le roi d’armes jarretière depuis le balcon au-dessus de Friary Court.

Il a mis fin à la déclaration “Dieu sauve le roi” alors que l’histoire était écrite.

La fanfare des Coldstream Guards et des trompettistes d’État de la Household Cavalry a ensuite joué l’hymne nouvellement révisé.

Trois acclamations ont également été données pour le nouveau monarque alors que les trompettistes faisaient retentir la fanfare.

De la fumée a également rempli l’air alors que 41 canons ont été tirés de Hyde Park et 62 sur la Tour de Londres dans un salut époustouflant.

Il y a également eu des salves d’artillerie au château de Cardiff, au château d’Édimbourg, à Gibraltar, à Colchester, à York, à Larkhill près de Stonehenge, aux bases navales de Devonport et de Portsmouth et à un certain nombre de stations en mer.

Les drapeaux abaissés en deuil pour la reine flotteront à nouveau à plein mât après la cérémonie.

D’autres proclamations ont également été faites aujourd’hui – y compris dans la ville de Londres.

Les gardes ont traversé la capitale pour livrer la deuxième déclaration devant la Bourse royale.