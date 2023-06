Boris Johnson dans une ruse désespérée de la dernière chance pour faire dérailler le verdict du Partygate

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson a fait une dernière tentative désespérée pour faire dérailler le comité des privilèges quelques heures seulement avant la publication de son rapport accablant – on s’attendait à ce qu’il ait délibérément menti au Parlement à propos de Partygate.

L’ancien Premier ministre a exigé que Sir Bernard Jenkin « explique ses actions et démissionne » du comité à la suite d’un rapport affirmant que le député conservateur principal avait assisté à un verre en décembre 2020.

La dernière bataille frénétique de M. Johnson est survenue alors qu’il se préparait à affronter le jour du jugement sur Partygate, les hauts conservateurs prédisant que le rapport du comité interpartis « terminera sa carrière ».

Le gouvernement de Rishi Sunak a également été mis en garde contre toute tentative de « diluer » un vote commun sur le verdict du rapport sur M. Johnson – même cinglant – avec un haut responsable conservateur disant L’indépendant: « Faisons passer ce putain de truc au parlement. »

Une autre journée de grand drame à Westminster a vu M. Sunak riposter contre la loyaliste de Johnson Nadine Dorries et son incapacité à démissionner officiellement – ​​le n ° 10 insistant sur le fait que ses électeurs méritent une «représentation appropriée».

Les affirmations selon lesquelles Sir Bernard s’est rendu à un verre pour sa femme organisé par la vice-présidente de la Chambre des communes Dame Eleanor Laing le 8 décembre 2020, alors que Londres était dans des mesures de niveau 2 limitant le mélange en intérieur, ont été divulguées sur le site Web pro-Boris Guido Fumseck.

M. Johnson a déclaré: « Si cela est vrai, c’est scandaleux et un mépris total du Parlement. [Sir Bernard] n’a d’autre choix que d’expliquer ses actions à son propre comité, pour que ses collègues enquêtent puis démissionnent.

L’ex-Premier ministre a également révélé que la commission l’avait reconnu coupable d’avoir induit le Parlement en erreur et l’aurait puni s’il n’avait pas démissionné, en disant : « Bernard Jenkin vient de voter pour m’expulser du parlement ».

Boris Johnson a appelé le député conservateur senior à démissionner quelques heures avant le rapport (Justin Tallis/AFP via Getty Images)

Une source proche du comité des privilèges a déclaré L’indépendant que les allégations d’hypocrisie étaient des «trucs désespérés» du camp de Boris, notant que les députés se prononçaient sur les affirmations de M. Johnson aux Communes plutôt que sur les rassemblements de l’ère Covid eux-mêmes.

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré qu’il s’agissait d’une « tactique de distraction typique » de Boris Johnson qui « ne change pas le fait qu’il a enfreint la loi et menti à ce sujet », ajoutant que les conservateurs semblaient être « une guerre civile à part entière ». ”.

Le rapport tant attendu du groupe de sept députés sera publié jeudi et devrait découvrir qu’il a délibérément induit le Parlement en erreur sur ce qu’il savait des rassemblements de verrouillage au n ° 10.

Dit être un « cas ouvert et fermé », le comité aurait décidé que les responsables de M. Johnson ne l’avaient pas informé que les directives avaient été suivies avant qu’il ne s’exprime aux Communes – malgré les affirmations contraires de l’ancien Premier ministre.

(Médias PA)

La décision de M. Johnson de quitter son siège à Uxbridge et South Ruislip a supprimé toute menace de suspension. Mais le comité aurait précisé qu’il aurait été suspendu pendant 20 jours – suffisamment pour avoir déclenché une élection partielle. Elle pourrait également recommander qu’il soit déchu du laissez-passer parlementaire offert aux anciens députés.

Les alliés de l’ancien Premier ministre ont affirmé qu’il pourrait toujours essayer de se présenter au siège de l’Oxfordshire à Henley lors des prochaines élections, ou ailleurs dans le pays, mais les alliés de Sunak ont ​​déclaré qu’il n’avait aucune chance d’être sélectionné par les responsables conservateurs.

« Cela mettra fin à sa carrière politique », a déclaré un ancien ministre conservateur sur le rapport Partygate. « Il n’ira nulle part [with another seat]il n’a donc pas besoin que le Premier ministre s’en mêle.

Meilleurs moments: Boris Johnson grillé par les députés lors des fêtes de verrouillage de Downing Street

Les députés ont fait part de leurs inquiétudes concernant les informations selon lesquelles le gouvernement Sunak cherche des moyens d’éviter un vote significatif sur le rapport du Partygate en s’assurant qu’une motion se contenterait de « noter » les conclusions, plutôt que de les accepter dans leur intégralité.

Alistair Graham, ancien président du comité sur les normes de la vie publique, a déclaré L’indépendant qu’il serait « tout à fait erroné » que le gouvernement « dilue » un vote sur M. Johnson attendu lundi.

« Vous ne pouvez pas commettre une infraction plus grave que d’induire délibérément en erreur les Communes, si c’est ce qu’ils découvrent qu’il a fait », a-t-il déclaré. « Cela saperait le travail du comité s’il n’obtenait pas l’approbation de la Chambre des communes de ses conclusions. Il faut qu’il y ait un vote. »

Un haut député conservateur a averti les whips du parti de ne pas « s’amuser » comme le gouvernement Johnson a tenté de le faire avec la punition infligée à Owen Paterson pour une violation des règles de lobbying. « Il doit y avoir un vote de fond », a déclaré l’ancien ministre conservateur. « Faisons passer cette putain de chose au parlement. »

Malgré les craintes d’évitement, les whips conservateurs auraient rassuré mercredi les hauts députés du comité de 1922 du parti : « Il y aura un vote ».

Pendant ce temps, M. Sunak a riposté à Mme Dorries après qu’il soit apparu qu’elle pourrait retarder sa démission, qui est intervenue après qu’elle a été ignorée pour une pairie, d’un mois supplémentaire.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que les limbes actuels étaient « évidemment inhabituels ». Il a ajouté: « Le Premier ministre pense que les habitants du Mid-Bedfordshire ont besoin d’une représentation adéquate dans cette Chambre. »

Sir Bernard et Dame Eleanor ont été contactés pour commenter les allégations concernant un apéritif. Le vice-président a déclaré Guido Fumseck elle a fait des efforts pour s’assurer que l’événement restait dans les règles. « J’étais si strict avec ma règle de 2 mètres et j’ai dit à tout le monde que nous respecterons ces règles et que nous serons très prudents. »