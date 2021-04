Boris Johnson a été critiqué pour une visite «profondément blessante» au mur du mémorial de Covid «sous le couvert de l’obscurité», car il était accusé d’avoir esquivé les demandes de présence avec les familles des personnes endeuillées.

Le mémorial du centre de Londres, en face du Parlement, compte des dizaines de milliers de cœurs dessinés à la main – chacun représentant une victime de Covid-19 – et ces dernières semaines, des politiciens et des chefs religieux se sont rendus.

La campagne Covid-19 Familles endeuillées pour la justice, qui a poussé à une enquête publique sur la gestion de la pandémie par le gouvernement, a invité le Premier ministre la semaine dernière à rencontrer les familles endeuillées au mémorial.

Cependant, Matt Fowler, cofondateur de l’organisation, a déclaré: «Boris Johnson a visité le mur commémoratif national de Covid tard hier soir.

«Pendant des semaines, nous lui avons demandé de venir au mur et de rencontrer des familles endeuillées. Il a même refusé d’accepter notre demande.

Cela vient après que M. Johnson a été accusé dans des rapports lundi soir d’avoir déclaré qu’il préférerait «voir les corps s’entasser» avant d’ordonner un troisième verrouillage lors d’une réunion n ° 10 à l’automne, où la décision a été prise d’imposer le deuxième verrouillage national de l’Angleterre.

Malgré un déni catégorique du Premier ministre et des collègues du cabinet suggérant qu’ils n’avaient pas «entendu» la remarque, les partis d’opposition ont exigé des excuses pour ce qu’ils qualifiaient de commentaires «honteux».

M. Fowler a ajouté: «Le lendemain de sa révélation, il a dit qu’il laisserait« les corps empiler », il fait une visite de fin de soirée sous le couvert de l’obscurité, juste pour éviter de rencontrer des familles endeuillées.

«C’est un geste cynique et peu sincère qui est profondément blessant. Notre invitation pour lui de marcher avec des familles qui ont perdu des êtres chers est toujours ouverte et nous attendons une réponse ».

Un porte-parole n ° 10 a déclaré: «Le Premier ministre présente ses plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher au cours de cette pandémie très difficile. Mardi, le Premier ministre a visité le mur du mémorial de Covid en privé pour y réfléchir tranquillement ».

Interrogé sur la raison pour laquelle M. Johnson n’avait pas rencontré le groupe, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré plus tard aux journalistes qu’il y avait des «procédures judiciaires en cours» pour le refus du n ° 10 de fixer un calendrier pour une enquête.

« Le Premier ministre a déclaré qu’il était heureux de rencontrer les familles endeuillées pour obtenir justice au moment opportun, lorsque la procédure judiciaire est terminée », ont-ils ajouté.

«Le Premier ministre a rencontré un certain nombre de familles endeuillées à la fois en personne et virtuellement et continuera de le faire.»

Le porte-parole a déclaré qu’il ne savait pas si le Premier ministre avait pris des conseils juridiques sur la question de savoir si une réunion avec les familles endeuillées pour la justice porterait préjudice à l’affaire judiciaire en cours.

Plus tôt cette semaine, il est également apparu que des avocats du gouvernement avaient écrit aux familles endeuillées de Covid-19 pour demander justice, rejetant les demandes d’enquête publique immédiate sur la crise, suggérant que la charge de travail des ministres et des fonctionnaires ne se soulagerait pas dans les mois à venir.

Dans une lettre adressée au groupe, le service juridique du gouvernement a fait valoir que le moment n’était pas «approprié» pour une enquête, les personnes étant tenues de témoigner «travaillant 24 heures sur 24» pendant une «phase critique» de la pandémie.

«Tous les départements et agences concernés travaillent d’arrache-pied dans leurs efforts pour contrôler le virus, tout en déployant les vaccins le plus rapidement possible», ont-ils écrit.

«Les responsables et les décideurs concernés sont fortement impliqués dans ce défi monumental. Le gouvernement n’a tout simplement pas la capacité de suspendre ces efforts et de détourner des ressources vers une enquête indépendante intensive.