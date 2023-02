Boris Johnson critique la décision de Rishi Sunak de ne pas donner d’avions de chasse à l’Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a condamné la décision de Rishi Sunak de ne pas envoyer d’avions de combat en Ukraine, alors qu’il exhortait les dirigeants occidentaux à “leur donner ce dont ils ont besoin”.

L’ancien Premier ministre conservateur a suggéré que cela « ferait gagner du temps » si le Royaume-Uni et ses alliés donnaient aux forces de Volodymyr Zelensky l’avion de chasse qu’ils avaient demandé maintenant.

“Ce n’est pas le moment de retarder tout soutien à l’Ukraine, c’est le moment de doubler notre soutien. Donnez-leur ce dont ils ont besoin », a déclaré M. Johnson à Fox News.

Interrogé sur la décision du Royaume-Uni et des États-Unis d’exclure l’envoi d’avions de combat, M. Johnson a déclaré: «Chaque fois que nous avons dit que ce serait une erreur de donner telle ou telle arme, nous finissons par le faire et cela finit par être la bonne chose pour l’Ukraine.

Il a ajouté : « Je me souviens qu’on m’a dit que ce serait une mauvaise idée de leur donner des missiles antichars. En fait, ils étaient indispensables. Même chose avec les chars.

Exhortant la Grande-Bretagne et ses alliés à « aller plus loin », il a déclaré que la fourniture de plus d’armes permettrait « de gagner du temps, d’économiser de l’argent, de sauver des vies », ajoutant : « Donnez aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin aussi vite que possible. Faites-le.

M. Sunak estime qu’il n’est “pas pratique” d’envoyer des avions de chasse britanniques en Ukraine, a déclaré le n° 10, bien que le Premier ministre souhaite renforcer son soutien à Kyiv pour éviter une longue impasse.

Downing Street a déclaré que la formation des forces du président Zelensky sur des Typhoons et des F-35 “extrêmement sophistiqués” prendrait trop de temps.

Cependant, le n ° 10 ne s’est pas opposé à ce que les alliés envoient leurs propres avions de chasse après que le président français Emmanuel Macron a refusé de l’exclure.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il ne transférait pas non plus d’avions de guerre à Kyiv malgré les demandes, mais M. Macron a déclaré que “rien n’est exclu en principe”.

Le Premier ministre a déclaré mardi à son cabinet qu’une “impasse prolongée” dans la guerre en Ukraine “ne profiterait qu’à la Russie” et à son président Vladimir Poutine.

Pendant ce temps, M. Johnson a riposté au Kremlin et à Nigel Farage après avoir suggéré qu’il mentait en affirmant que Poutine l’avait menacé d’une frappe de missile avant l’invasion de l’Ukraine.

Interrogé sur les critiques de M. Farage – après que le Brexiteer ait déclaré que la relation de M. Johnson avec la vérité était « quelque peu lâche » – l’ancien Premier ministre s’est moqué : « Je ne sais pas si Nigel parle au nom du Kremlin.

Il a ajouté : « Le Kremlin est légendaire pour son refus total de dire la vérité sur tout ce qui se passe en Ukraine. Je pense que ce que Poutine essayait de faire, c’était de me faire peur.

«Ce qu’il essayait de faire, c’était de le réduire à une histoire sur une impasse nucléaire entre la Russie et l’OTAN. Nous devons éviter d’être aspirés dans ce terrier de lapin. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit de l’invasion d’un pays totalement innocent.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il était prêt à servir de médiateur dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine s’il était invité à assumer le rôle diplomatique à la fois par les nations et les États-Unis.

“Si toutes les parties concernées me le demandent, j’y réfléchirai certainement, mais je ne me force pas”, a déclaré M. Netanyahu à CNN dans une interview, ajoutant que cela devrait être “le bon moment et les bonnes circonstances”.