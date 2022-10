Boris Johnson crée une entreprise pour le travail post-Premier ministre

Boris Johnson a créé une nouvelle société privée pour soutenir son travail d’ancien Premier ministre tout en utilisant jusqu’à 115 000 £ par an de financement public auquel il a droit.

Le bureau de Boris Johnson Ltd a été incorporé à Companies House lundi – avec le chef conservateur évincé répertorié sous son nom complet d’Alexander Boris De Pfeffel Johnson.

La société à responsabilité limitée ne fera pas d’affaires commerciales et fonctionnera uniquement comme un bureau privé pour le soutenir en tant qu’ancien Premier ministre, selon une source.

M. Johnson a été remplacé par Liz Truss après avoir démissionné en tant que chef conservateur en juillet, expulsé par ses propres députés pour sa gestion d’une série de scandales, dont Partygate.

En tant qu’ancien premier ministre, il a le droit de réclamer jusqu’à 115 000 £ par an pour gérer son bureau dans le cadre d’un programme visant à soutenir les anciens habitants du n ° 10 qui restent actifs dans la vie publique.

Le financement public est destiné à couvrir les frais de bureau et de secrétariat découlant de leur fonction particulière et ne s’applique pas à leurs fonctions privées ou parlementaires.

On ne sait pas quelle part de l’indemnité de fonction publique M. Johnson réclamera, les frais étant remboursés après présentation d’un justificatif de dépenses.

Shelley Williams-Walker, une alliée de longue date qui était à la tête des opérations au n ° 10 sous M. Johnson, est répertoriée comme directrice de la société.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré: “Le bureau de Boris Johnson Ltd soutiendra le bureau privé de Boris Johnson conformément aux structures similaires établies par d’anciens premiers ministres.”

On ne sait pas encore à quel point M. Johnson a l’intention d’être actif en politique de première ligne. Les alliés ont suggéré qu’il pourrait envisager une autre poussée pour devenir Premier ministre à l’avenir, avec Mme Truss et le parti conservateur aux prises avec des chiffres de sondage désastreux.

L’ancienne première ministre conservatrice Theresa May a fait plus de 450 000 £ de discours d’après-dîner l’année dernière. On pense que l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair a gagné le plus d’un seul discours après avoir été payé 237 000 £ pour un discours en Chine en 2007.

M. Johnson fait toujours l’objet d’une enquête de la commission des privilèges des députés cet automne pour savoir s’il a dit la vérité ou non sur les rassemblements du Partygate à Downing Street.

Peu de temps avant de quitter le n ° 10, M. Johnson a demandé des conseils juridiques à Lord Pannick – au coût annoncé de 130 000 £ – qui a affirmé que les conditions de l’enquête du comité étaient “injustes” et pourraient être jugées “illégales” par les tribunaux.

Les alliés continuent de se demander s’il a “délibérément” induit le Parlement en erreur pendant la saga du Partygate. Mais son “intention” n’est pas pertinente pour décider s’il est coupable d’outrage, a précisé le comité.

Le mandat du comité stipule que la question de savoir si le premier ministre a « délibérément » induit la Chambre en erreur « peut devenir l’une des questions clés de l’enquête ». Mais il n’est pas nécessairement crucial de décider s’il a commis un outrage au Parlement.