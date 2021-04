Briefing politique quotidien d’aujourd’hui

Boris Johnson aurait craint de nouvelles réclamations préjudiciables de la part de son ancien allié, Dominic Cummings, après que le conseiller séparé ait accusé son ancien patron d’avoir planifié un plan « contraire à l’éthique, insensé, peut-être illégal » pour amener les donateurs conservateurs à financer secrètement une rénovation somptueuse de son appartement de Downing Street. .

Le gouvernement a précédemment déclaré que le Premier ministre avait payé les travaux – qui auraient coûté 200 000 £ – de sa propre poche.

Cependant, le parti travailliste a déclaré que M. Johnson devait expliquer comment il avait obtenu l’argent en premier lieu pour payer le travail supervisé par sa fiancée Carrie Symonds. Le secrétaire des communautés fantômes, Steve Reed, a déclaré que le gouvernement devait publier toute correspondance relative aux paiements ou aux dons autour de la rénovation.

Dans son article de blog niant les affirmations du No 10 selon lesquelles il était la source de fuites dans les médias, M. Cummings a également évoqué «des messages WhatsApp avec de très hauts fonctionnaires». Les initiés ont dit le Télégraphe du dimanche ils craignent que M. Cummings puisse avoir un «trésor» de mémos internes et d’e-mails qui pourraient nuire encore plus à la réputation du gouvernement.

