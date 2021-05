Boris Johnson confirmera l’assouplissement du verrouillage du 17 mai, y compris des règles sur les étreintes

Michael Gove a confirmé que la prochaine étape de l’assouplissement du lock-out se déroulera le 17 mai, même s’il admet qu’il est «vraiment inquiet» au sujet de la variante India Covid.

Le ministre a déclaré que Boris Johnson annoncerait lundi que la levée des restrictions sur le mélange à l’intérieur se déroulerait comme indiqué sur la feuille de route du gouvernement.

Cela signifie que les restaurants et les pubs seront libres de rouvrir à l’intérieur, que les musées et les hôtels pourront rouvrir et que les spectacles et les sports pourront reprendre avec des plafonds d’audience.

M. Gove a également indiqué que les «contacts amicaux» tels que les câlins peuvent reprendre entre amis et famille, qui seront autorisés à se rencontrer à l’intérieur par groupes de six et à l’extérieur par groupes de 30.

M. Gove a déclaré à Sophy Ridge de Sky News: «Je suis vraiment inquiet, comme tout le monde devrait l’être, des incidents de variantes préoccupantes, mais rien n’indique pour le moment qu’il faut ralentir la détente que nous avons dans le cadre de la feuille de route.

«Je prévois que demain le Premier ministre signalera que nous pouvons entrer dans la prochaine étape de détente en Angleterre.»

La variante de l’Inde, ou B16172, a été déclarée variante préoccupante par Public Health England vendredi. Les responsables ont déclaré que les cas de cette variante avaient plus que doublé, passant de 202 à 520 dans le pays au cours de la semaine dernière.

Mais le corps a ajouté qu’il n’y a actuellement «pas suffisamment de preuves» pour suggérer qu’il provoque une maladie plus grave ou rend les vaccins Covid-19 moins efficaces.

M. Gove a déclaré que le «contact amical» entre amis et famille serait autorisé à partir du 17 mai, mais a ajouté que les recommandations de distanciation sociale resteraient en place ailleurs.

Il a déclaré à Andrew Marr de la BBC: «Ce sera le cas que nous verrons des gens capables de se rencontrer à l’intérieur et, sans préjudice d’une vision plus large de la distanciation sociale, c’est aussi le cas que contact amical, contact intime, entre amis et famille. est quelque chose que nous voulons voir restauré.

Interrogé sur les étreintes, le chef du groupe de vaccination de l’Université d’Oxford, le professeur Andrew Pollard, a déclaré à M. Marr qu’il était temps de commencer à assouplir ces restrictions.

Il a déclaré: «Je pense qu’il est temps de commencer, sur la base de la modélisation très soigneuse qui a été faite, d’assouplir certaines de ces restrictions», ajoutant que «nous sommes dans une position très chanceuse ici au Royaume-Uni».

À partir du 17 mai, jusqu’à six personnes ou deux ménages seront autorisés à se réunir à l’intérieur, tandis que les groupes de moins de 30 ans seront autorisés à se rassembler à l’extérieur.

Les pubs, cafés et restaurants peuvent accueillir des personnes à l’intérieur, tandis que les hôtels, auberges, chambres d’hôtes, cinémas et aires de jeux pour enfants pourront rouvrir.

Les représentations et les événements sportifs peuvent avoir lieu à l’intérieur et à l’extérieur, à condition que les sièges ne soient qu’à moitié pleins. Il y a un plafond de 1 000 personnes à l’intérieur et 4 000 personnes à l’extérieur, bien que jusqu’à 10 000 personnes puissent assister à des événements dans de très grands sites extérieurs où la distanciation sociale est possible.

Le gouvernement a déjà annoncé que certains voyages internationaux de loisirs pourraient reprendre à partir du 17 mai.

Cependant, seules 12 destinations figurent actuellement sur la liste verte du gouvernement, comme le Portugal et Israël, et toutes n’acceptent pas les visiteurs étrangers.