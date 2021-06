Boris Johnson confirme un délai de quatre semaines pour lever les restrictions définitives

Plus de 40 000 personnes pourraient mourir cet été alors que la variante Delta du coronavirus balaie le Royaume-Uni, même après la décision de Boris Johnson de retarder la levée des restrictions de verrouillage de quatre semaines au 19 juillet, ont averti les scientifiques.

Un document soumis au groupe consultatif scientifique du gouvernement sur les urgences (Sage) a déclaré qu’une vague estivale d’infections, d’hospitalisations et de décès est « probable », que les restrictions soient levées ou non en raison de la nature hautement virulente de la variante, mais le pic potentiel de décès le taux pourrait être réduit de 700 à 500 par jour en retardant l’étape 4 de la feuille de route de M. Johnson à partir de la date prévue du 21 juin.

Le Premier ministre a déclaré aujourd’hui qu’il était « confiant » que le soi-disant Jour de la liberté – lorsque la plupart des règles de distanciation sociale restantes seront levées et que les foules reviendront aux rencontres sportives et aux événements artistiques – ne devra pas être reporté au-delà du 19 juillet et ne sera pas nécessaire de réimposer les restrictions sur les magasins et l’hospitalité qui ont été supprimées au cours des derniers mois.

Mais les chiffres du pire des cas établis par la London School of Hygiene and Tropical Medicine raviveront certainement la controverse sur le retard de M. Johnson à imposer des restrictions de voyage depuis l’Inde, où la variante Delta a été identifiée pour la première fois, à un moment où il planifiait un visite commerciale cruciale dans le pays en mars.

Les pays européens qui ont interdit aux voyageurs du pays d’Asie du Sud plus tôt que le Royaume-Uni ont moins souffert de la variante Delta, qui serait 40 à 80% plus transmissible que la souche Covid-19 d’origine et représente désormais environ neuf Britanniques sur 10. cas.

Downing Street considérant les semaines à venir comme une course contre le virus et le vaccin, l’objectif d’offrir un premier vaccin à tous les adultes en Angleterre est avancé de fin juillet au 19 juillet.

Et le délai entre le premier et le deuxième jab est réduit de 12 à huit semaines pour les plus de 40 ans, car les scientifiques ont déclaré qu’il était essentiel de promouvoir une absorption élevée de vaccins pour supprimer les pires effets de la troisième vague.

Les autorités estiment qu’en intensifiant les vaccinations, environ les deux tiers des adultes se seront vu proposer une deuxième dose d’ici le 19 juillet, réduisant considérablement le risque d’hospitalisation et réduisant le nombre de décès par milliers.

Mais l’étude LSHTM, présentée à Sage le 8 juin, a déclaré qu’un retard de cinq semaines avant le début des vacances d’été ne ferait que réduire le nombre prévu de décès dans le pire des cas à une estimation centrale de 43 500 – dans une fourchette allant de 31 200-62 900. La poursuite des assouplissements le 21 juin dans ce scénario verrait une estimation centrale de 49 700 décès au cours de la vague estivale – dans une fourchette de 35 600 à 67 200.

M. Johnson a déclaré: « Il est maintenant temps de relâcher l’accélérateur car en faisant preuve de prudence maintenant, nous avons la chance au cours des quatre prochaines semaines de sauver des milliers de vies en vaccinant des millions de personnes supplémentaires. »

Un examen de deux semaines sera effectué le 28 juin, mais Downing Street a clairement indiqué qu’il était peu probable que la situation se soit suffisamment améliorée d’ici là pour permettre d’avancer la réouverture au 5 juillet. Le résultat d’un deuxième examen, annoncé le 12 juillet, devrait conduire à la levée des restrictions restantes une semaine plus tard.

Le Premier ministre a apporté une certaine consolation aux couples envisageant de se marier ou de conclure des partenariats civils au cours des prochaines semaines, annonçant que le plafond de 30 personnes assistant aux cérémonies et aux réceptions allait être levé.

Les résidents des maisons de soins n’auront plus à s’isoler pendant 14 jours après des déplacements à l’extérieur des locaux. Et les essais d’événements de masse avec des publics de différentes tailles se poursuivront, ce qui signifie qu’il n’y aura aucun changement dans le nombre de fans qui devraient être autorisés à assister aux matchs de football Euro 2020.

Mais il a déclaré qu’il n’y aurait aucun soutien financier supplémentaire pour les entreprises touchées par une fermeture prolongée, malgré les avertissements selon lesquels le retard coûtera à lui seul jusqu’à 3 milliards de livres sterling au secteur de la vie nocturne et de l’hôtellerie. Le moratoire sur les expulsions commerciales prendra fin comme prévu le 1er juillet, bien que de nombreuses entreprises ne puissent désormais rouvrir qu’après cette date.

Le Royaume-Uni enregistre désormais environ 8 000 cas positifs de Covid par jour, le niveau le plus élevé depuis février. Les chiffres augmentent de 70% à l’échelle nationale d’une semaine à l’autre et doublent chaque semaine dans les zones où les niveaux d’infection sont les plus élevés, concentrés dans le nord-ouest de l’Angleterre mais couvrant désormais un tiers du pays.

Le nombre moyen de personnes admises à l’hôpital augmente de 15% chaque semaine – mais de 66% dans le nord-ouest. Mais les décès restent faibles, avec seulement trois enregistrés dans tout le pays lundi.

Le procès-verbal d’une réunion de Sage le 9 juin a montré que le groupe d’experts en modélisation SPI-M estime qu’il y a entre 7 000 et 13 000 nouvelles infections par jour en Angleterre. La proportion de cas entraînant une hospitalisation a considérablement diminué en raison de la vaccination et le fait que les personnes âgées – qui sont plus susceptibles d’avoir eu les deux vaccins – représentent une part décroissante des personnes nécessitant un traitement hospitalier.

Mais surtout, le nombre d’infections et d’hospitalisations est toujours lié et il existe une « grande incertitude » quant à l’ampleur de la résurgence attendue des infections et des hospitalisations.

La modélisation SPI-M a révélé que la poursuite de l’assouplissement des bordures pourrait entraîner des hospitalisations atteignant le pic observé lors de la première vague de la pandémie en mars 2020, lorsque 2 500 à 3 000 patients étaient admis par le NHS chaque jour.

Dans tous les scénarios, Sage a découvert que le report de l’étape 4 de la feuille de route de M. Johnson éviterait les admissions et les décès, en donnant plus de temps aux personnes pour se faire vacciner. La plupart des avantages surviennent au cours des quatre premières semaines de retard – en partie parce qu’il rapproche la Journée de la liberté des vacances scolaires, lorsque les infections devraient être réduites – et les pics d’admission pourraient être réduits d’un tiers à la moitié pendant cette période.

« Réduire l’incertitude quant à savoir s’il peut y avoir une pression insoutenable sur le NHS réduit également le risque de devoir envisager de réimposer des mesures », a déclaré le compte rendu Sage. « Bien qu’il y ait un risque de pressions insoutenables même avec un retard, il est beaucoup plus faible. »

L’étude LSHTM soumise à Sage le 8 juin a déclaré qu’une vague estivale d’infections comparable à celles observées au printemps et à l’automne 2020 pourrait être attendue, avec un pic en août ou septembre, avec plus de la moitié des hospitalisations et des décès survenant chez des individus non vaccinés. , les décès étant concentrés dans le groupe des plus de 75 ans.