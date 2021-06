Boris Johnson confirme un délai de quatre semaines pour lever les restrictions définitives

Boris Johnson a annoncé un délai de quatre semaines pour la levée des restrictions restantes sur les coronavirus en Angleterre jusqu’au 19 juillet, alors qu’une vague de la variante Delta très virulente balaie le pays.

Mais le Premier ministre s’est dit « confiant » que la date de la Journée de la liberté – initialement prévue le 21 juin – ne devra pas être à nouveau reportée.

Et il a déclaré que les scientifiques ne conseillaient pas d’annuler l’assouplissement des restrictions dans des domaines comme le shopping et l’hôtellerie introduits au cours des derniers mois.

Downing Street considérant les semaines à venir comme une course contre le virus et le vaccin, l’objectif d’offrir un premier vaccin à tous les adultes en Angleterre est avancé de fin juillet au 19 juillet.

Et le délai entre le premier et le deuxième jab est réduit de 12 à huit semaines pour les plus de 40 ans, car les scientifiques ont déclaré qu’il était essentiel de promouvoir une absorption élevée de vaccins pour supprimer les pires effets de la troisième vague.

Les autorités estiment qu’en intensifiant les vaccinations, environ les deux tiers des adultes se seront vu proposer une deuxième dose d’ici le 19 juillet, réduisant considérablement le risque d’hospitalisation et réduisant le nombre de décès par milliers.

M. Johnson a déclaré: « Il est maintenant temps de relâcher l’accélérateur car en faisant preuve de prudence maintenant, nous avons la chance au cours des quatre prochaines semaines de sauver des milliers de vies en vaccinant des millions de personnes supplémentaires. »

Un examen de deux semaines sera effectué le 28 juin, mais Downing Street a clairement indiqué qu’il était peu probable que la situation se soit suffisamment améliorée d’ici là pour permettre d’avancer la réouverture au 5 juillet. Le résultat d’un deuxième examen, annoncé le 12 juillet, devrait conduire à la levée des restrictions restantes une semaine plus tard.

Le Premier ministre a apporté une certaine consolation aux couples envisageant de se marier ou de conclure des partenariats civils au cours des prochaines semaines, annonçant que le plafond de 30 personnes assistant aux cérémonies et aux réceptions allait être levé.

Les résidents des maisons de soins n’auront plus à s’isoler pendant 14 jours après des déplacements à l’extérieur des locaux. Et les essais d’événements de masse avec des publics de différentes tailles se poursuivront, ce qui signifie qu’il n’y aura aucun changement dans le nombre de fans qui devraient être autorisés à assister aux matchs de football de l’Euro 2020.

Mais il a déclaré qu’il n’y aurait aucun soutien financier supplémentaire pour les entreprises touchées par une fermeture prolongée, malgré les avertissements selon lesquels le retard coûtera à lui seul jusqu’à 3 milliards de livres sterling au secteur de la vie nocturne et de l’hôtellerie. Le moratoire sur les expulsions commerciales prendra fin comme prévu le 1er juillet, bien que de nombreuses entreprises ne puissent désormais rouvrir qu’après cette date.

Le Royaume-Uni enregistre désormais environ 8 000 cas positifs de Covid par jour, le plus haut niveau depuis février. Les chiffres augmentent de 70% à l’échelle nationale d’une semaine à l’autre et doublent chaque semaine dans les zones où les niveaux d’infection sont les plus élevés, concentrés dans le nord-ouest de l’Angleterre mais couvrant désormais un tiers du pays.

Le nombre moyen de personnes admises à l’hôpital augmente de 15% chaque semaine – mais de 66% dans le nord-ouest. Mais les décès restent faibles, avec seulement trois enregistrés dans tout le pays lundi.