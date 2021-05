Boris Johnson confirme que les supporters seront de retour sur les sites sportifs à partir du 17 mai | Actualités du football

Les sites sportifs de toute l’Angleterre pourront accueillir de nouveau les spectateurs à partir de lundi prochain, a confirmé le Premier ministre Boris Johnson.

Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse lundi après-midi que le gouvernement poursuivait son plan visant à franchir la troisième étape de sa feuille de route pour la récupération des coronavirus, présentée pour la première fois le 22 février.

« Nous déverrouillerons les tourniquets de nos stades sportifs sous réserve de limites de capacité », a déclaré Johnson dans son discours d’ouverture en détaillant la poursuite de l’assouplissement du verrouillage en Angleterre.

Cela signifie que de plus grandes salles en extérieur pourront accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs à partir de la semaine prochaine.

La Premier League a repoussé son avant-dernier tour de matches aux 18 et 19 mai afin que chaque club puisse jouer un match devant les supporters avant la fin de la saison le 23 mai.

Dans un communiqué, la Premier League a déclaré qu’elle se félicitait de la poursuite de l’assouplissement des restrictions de verrouillage et des ramifications des changements pour le football professionnel.

Boris Johnson a confirmé la décision des sites sportifs de pouvoir accueillir de nouveau les fans dans le cadre de la levée plus large des restrictions de verrouillage en Angleterre à partir du 17 mai.



Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré: « Ce sera génial de revoir les fans. Ils nous ont énormément manqué et la Premier League n’a pas été la même sans eux. Leur présence nous assurera une finale fantastique à la fin de notre saison.

« Même si seul un petit nombre de supporters locaux seront à nos matches la semaine prochaine, c’est une étape importante dans notre retour à la normalité.

« Nous continuerons à travailler avec le gouvernement et d’autres autorités car notre priorité est d’avoir des stades pleins de vie – y compris les supporters extérieurs – dès le début de la saison prochaine. Ce n’est qu’alors que nous retrouverons la vraie Premier League. »

Le communiqué a ajouté: « Les clubs ont fait leurs preuves dans la fourniture d’environnements sûrs pour Covid et prévoient d’assurer le retour en toute sécurité de leurs fans pour les matches disputés les mardi 18 et mercredi 19 mai, et le dernier jour de la saison le dimanche 23 mai. . «

La ligue a confirmé la semaine dernière que les matchs ne seraient ouverts qu’aux supporters locaux.

Les fans d’Arsenal regardent à l’Emirates Stadium plus tôt dans la saison lors d’une campagne au cours de laquelle la plupart des matches se sont disputés à huis clos.



Pour les sites extérieurs plus petits, les capacités seront plafonnées à 4 000 ou 50%, selon la plus faible des deux. Le plafond du site en salle sera de 1 000 ou 50%, selon le plus bas des deux.

La décision d’assouplir les restrictions intervient alors que le pays continue de bénéficier d’un programme de vaccination accéléré et d’une baisse des décès et hospitalisations liés à Covid-19.

Le gouvernement espère permettre aux sites d’admettre un nombre significativement plus élevé de spectateurs à partir du 21 juin et il a mis en place un programme de recherche sur les événements (ERP) pour tester différentes mesures de sécurité lors d’une série d’événements « pilotes » sportifs et culturels afin de réaliser cette.

Le premier événement sportif ERP avec des spectateurs présents cette année était le premier jour du Championnat du monde de snooker le 17 avril, avec des foules au Crucible Theatre de Sheffield augmentant au fur et à mesure que le tournoi progressait, aboutissant à une salle comble pour la finale le 2 mai et 3.

















Les fans se sont rassemblés dans le creuset à Sheffield pour regarder les Championnats du monde de snooker dimanche dans ce qui était la première foule quasi-pleine à un événement sportif au Royaume-Uni depuis plus d’un an.



La demi-finale de la FA Cup entre Leicester et Southampton à Wembley le 18 avril a été le premier événement sportif en plein air à accueillir de nouveau les spectateurs, même si elle était limitée aux résidents et aux travailleurs clés vivant localement dans le stade.

La finale de la Coupe Carabao du week-end suivant a été le premier événement en plein air auquel ont participé les fans des clubs impliqués. Manchester City et Tottenham ont chacun pu offrir des billets à 2000 supporters.

Les fans de Manchester City ont regardé leur équipe remporter une quatrième Coupe Carabao consécutive à Wembley le mois dernier



L’ERP se poursuit samedi lorsque 21000 personnes doivent se rendre à la finale de la FA Cup entre Chelsea et Leicester à Wembley, où le prince William devrait être sur place pour remettre le trophée aux vainqueurs.

Il a été confirmé lundi que le duc de Cambridge et le président de la FA assisteront au match.

L’annonce du gouvernement est une étape clé pour les clubs et les associations qui comptent sur les spectateurs assistant à des événements en direct pour une grande partie de leurs revenus.

Avant l’ERP, la dernière fois que les spectateurs ont assisté à des événements sportifs en direct, c’était en décembre 2020, lorsque les foules étaient autorisées aux niveaux un et deux de l’approche régionale du gouvernement pour lutter contre la pandémie qui était en place à l’époque.