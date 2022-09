Boris Johnson confirme 700 millions de livres sterling de soutien de l’État pour le nouveau réacteur nucléaire de Sizewell

Boris Johnson a confirmé aujourd’hui qu’il engageait 700 millions de livres sterling de fonds publics dans un nouveau réacteur nucléaire de 30 milliards de livres sterling à Sizewell C dans le Suffolk.

S’exprimant sur le site de la centrale proposée, le Premier ministre a déclaré qu’il pensait que l’argent permettrait aux développeurs d’EDF de faire passer le projet “sur la ligne” dans les semaines à venir.

Dans un message adressé au successeur – Liz Truss ou Rishi Sunak – qui lui succédera au poste de Premier ministre mardi, M. Johnson a déclaré: “Allez au nucléaire, allez grand, allez avec Sizewell C.”

Il a blâmé la “myopie” des administrations précédentes pour ne pas avoir fourni l’énergie nucléaire qui aurait pu réduire les factures d’énergie cet hiver.

Accusant ses prédécesseurs travaillistes Tony Blair et Gordon Brown de « ne rien faire pour développer l’industrie nucléaire de ce pays », il a déclaré : « Ils ont dit que cela n’avait pas de sens sur le plan économique.

“Merci beaucoup, Tony. Merci beaucoup, Gordon. Dites cela aux entreprises et industries britanniques qui manquent désespérément d’énergie abordable et fiable.

Dans son dernier discours politique en tant que Premier ministre, sur le site de la nouvelle centrale électrique proposée, M. Johnson a déclaré que le rejet de l’énergie nucléaire par les administrations précédentes pour des raisons de coût s’était avéré être “une fausse économie” par la flambée des prix des hydrocarbures causée par L’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine.

L’échec de la Grande-Bretagne à construire de nouvelles centrales depuis 1995 signifie que le Royaume-Uni ne tire que 15 % de son électricité du nucléaire, contre 70 % en France.

Si l’usine retardée de Hinckley Point C dans le Somerset était opérationnelle maintenant, il a déclaré qu’elle réduirait les factures nationales de carburant de 3 milliards de livres sterling cette année, à un moment où les ménages et les entreprises sont confrontés à des hausses vertigineuses des coûts de l’énergie.

M. Johnson a déclaré qu’il était convaincu que son successeur fournirait des “sommes substantielles” pour soutenir les personnes touchées par la crise énergétique causée par “l’attaque kamikaze de Poutine contre l’économie mondiale”.

“Bien sûr, il y aura plus d’argent à venir, quelle que soit la personne qui me succèdera dans les mois à venir – des sommes substantielles, c’est absolument clair”, a-t-il déclaré.

M. Sunak a promis à plusieurs reprises d’étendre son programme de soutien antérieur d’une valeur de 1 200 £ aux ménages les plus vulnérables.

Et tandis que Mme Truss insiste sur le fait qu’elle ne fournira pas de “documents”, elle a déclaré aujourd’hui au Sun qu’elle serait “robuste” en offrant une aide immédiate avec des factures inabordables.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Mme Truss ou à M. Sunak des plans de protection des ménages, le Premier ministre intérimaire a évité une réponse directe – mais a déclaré qu’il était “clair qu’avec la nouvelle administration, il y aura un autre paquet”.

Il a ajouté: «Nous avons la puissance de feu fiscale pour régler le problème. Nous avons une situation d’emploi robuste, nous avons les revenus qui arrivent au Trésor public pour nous permettre d’aider les gens.

Mais il a déclaré qu’il était “encore plus important” que le nouveau Premier ministre s’en tienne à la stratégie de sécurité énergétique qu’il a définie, qui comprend une impulsion majeure à l’énergie solaire et éolienne offshore dans le but de fournir 95% des besoins énergétiques du Royaume-Uni à partir de sources non carbonées d’ici 2030.

M. Johnson a déclaré que les 700 millions de livres sterling provenaient d’un fonds gouvernemental existant de 1,7 milliard de livres sterling pour le développement de projets nucléaires à grande échelle.

“Dans les prochaines semaines, je suis absolument convaincu que nous allons passer la ligne”, a-t-il déclaré. « Ce serait de la folie absolue de ne pas le faire.

«Ce projet créera 10 000 emplois, mais il alimentera également 6 millions de foyers, soit environ un cinquième de tous les foyers du Royaume-Uni. Cela contribuera donc à combler les besoins énergétiques non seulement de cette génération, mais de la suivante.

“Un bébé né cette année recevra de l’énergie de Sizewell C longtemps, longtemps après sa retraite.”

Il a répété ses promesses de construire un réacteur par an au cours de la période à venir.