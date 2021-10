Boris Johnson condamné pour avoir dit « peu importe » sur les résultats du cancer

Boris Johnson a suscité l’indignation à la veille de la conférence du Parti conservateur après avoir dit « peu importe » des taux de mortalité par cancer et de la récente baisse de l’espérance de vie.

Grillé sur ses plans pour la reprise de la Grande-Bretagne après la crise de Covid, le Premier ministre a choisi de privilégier la croissance économique aux mesures sanitaires.

Soulignant la récente croissance des salaires, M. Johnson a déclaré à la BBC: « Je vous ai donné la mesure la plus importante – sans parler de l’espérance de vie, sans parler des résultats du cancer – regardez la croissance des salaires. »

Les partis d’opposition se sont précipités sur les propos du Premier ministre, les travaillistes l’accusant de faire preuve d’un mépris « scandaleux » et « épouvantable » pour la santé des citoyens britanniques.

Le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a déclaré : « L’espérance de vie a reculé pour les plus pauvres. Si l’incidence du cancer et les taux de survie chez les plus pauvres correspondaient aux plus riches, il y aurait 19 000 décès de moins par an. La vie et la mort comptent.

Ian Blackford du SNP a également partagé le clip des commentaires de M. Johnson dans une interview avec BBC Northern Ireland. « Chaque citoyen devrait voir cet aperçu de la pensée de notre Premier ministre », a déclaré le chef du parti à Westminster.

M. Blackford a affirmé que le Premier ministre était « littéralement prêt à sacrifier notre santé ».

Le Dr Clive Peedle, oncologue clinicien consultant et militant du NHS, a déclaré: « En tant que cancérologue dans le nord-est de l’Angleterre, je trouve les commentaires de Boris Johnson odieux. »

Le spécialiste du cancer du NHS a ajouté: « La croissance des salaires n’est bénéfique que si l’inégalité des richesses est résolue, mais son gouvernement n’a pas l’intention de s’attaquer à cela. »

Parmi les nombreux députés travaillistes partageant le clip de l’interview de M. Johnson à la BBC, le pilier de gauche Ian Lavery a tweeté: « Un mépris épouvantable pour notre peuple. »

Le leader syndical Wes Streeting – le secrétaire fictif pour la pauvreté des enfants – a déclaré que « des millions » de personnes se soucient des résultats du cancer. « C’est bouleversant, perspicace et scandaleux », a-t-il tweeté lors des remarques de l’interview de M. Johnson.

L’espérance de vie des hommes a diminué pour la première fois depuis le début des records, ont révélé les chiffres du gouvernement en septembre – alors que les décès plus élevés que d’habitude causés par la pandémie commencent à avoir un impact.

Plus d’un demi-million de patients atteints de cancer ne bénéficient pas d’un soutien vital en matière de soins de santé en raison d’une grave pénurie de personnel dans le NHS, a révélé une nouvelle recherche de Macmillan Cancer Support le mois dernier.

Une personne sur quatre qui a reçu un diagnostic de cancer au cours des deux dernières années est restée sans le soutien approprié d’une infirmière spécialisée pendant cette période, ce qui équivaut à environ 630 000 patients, a déclaré l’association.

La dispute sur les mesures de santé survient alors que M. Johnson recrute un ancien commandant militaire supérieur pour procéder à une refonte en profondeur du leadership dans le secteur du NHS et des soins sociaux.

Le gouvernement a déclaré que le général Sir Gordon Messenger, ancien vice-chef d’état-major de la Défense, procéderait à l’examen le plus approfondi que le secteur ait connu en Angleterre depuis 40 ans.

Pendant ce temps, ailleurs dans son interview avec BBC Northern Ireland, M. Johnson a également déclaré que le protocole d’Irlande du Nord « pourrait en principe fonctionner » mais qu’il s’agira de « le réparer ou de l’abandonner ».

Le Premier ministre n’a pas exclu de déclencher l’article 16 pour suspendre la partie cruciale de son accord sur le Brexit avec l’UE.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de déclencher l’article 16 lors de la conférence du Parti conservateur la semaine prochaine, M. Johnson a répondu: « Cela dépend de la réponse de l’UE. »