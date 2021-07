Boris Johnson condamne le renversement de la statue de la reine lors de manifestations furieuses contre les charniers canadiens

BORIS Johnson a condamné les manifestants anticoloniaux canadiens qui ont fait rage « abattre la salope » alors qu’ils tombaient une statue de la reine Elizabeth II.

Johnson a déclaré qu’il sympathisait avec les manifestants irrités par les « découvertes tragiques » de fosses communes appartenant à des enfants des Premières Nations, mais a répété qu’il s’opposait à « toute dégradation des statues de la reine ».

dix Le Premier ministre britannique Boris Johnson a critiqué les actions des manifestants Crédit : EPA

dix La statue renversée de la reine Elizabeth II

dix Statue de la reine Elizabeth II dans le parc de l’Assemblée législative du Manitoba Crédit : Alamy

dix Les manifestants ont également détruit une statue de la reine Victoria Crédit : Reuters

dix Les manifestants ont été acclamés par les spectateurs Crédit : Reuters

Des images en ligne montrent des membres du groupe anticolonialiste de gauche Idle No More attachant une corde autour de la sculpture de la reine et la détruisant, scandant « pas de justice, pas de paix ».

Les manifestants réagissaient à la nouvelle selon laquelle les corps de plus de 1 000 enfants des Premières Nations avaient été retrouvés enterrés dans des pensionnats de la Colombie-Britannique.

Dans un clip séparé, des manifestants scandent « faites-la tomber » alors qu’ils renversent la sculpture de la reine Victoria, la barbouillant de peinture rouge et laissant un panneau « nous étions des enfants une fois. Ramenez-les à la maison » à côté.

« Nous condamnons évidemment toute dégradation des statues de la reine », a déclaré à la presse le porte-parole du Premier ministre.

« Nos pensées vont à la communauté autochtone du Canada à la suite de ces découvertes tragiques et nous suivons ces problèmes de près et continuons de nous engager avec le gouvernement du Canada sur les questions autochtones. »

Waabishkaa Ma’iingan Naakshig, qui se décrit comme un « défenseur des terres / protecteur de l’eau », a mis en ligne des images de l’incident et l’a sous-titrée « J’ai aidé à démolir la chienne ».

Les manifestants, vêtus de chemises oranges pour honorer les enfants perdus, se sont dirigés vers l’Assemblée législative dans le cadre du rassemblement « Every Child Matters ».

CBS News rapporte qu’un homme venu critiquer les manifestations a été arrêté.

La police n’a pas encore arrêté les manifestants mais a ouvert une enquête.

Le renversement devant l’Assemblée législative du Manitoba jeudi couronne des semaines de protestations de la part des communautés des Premières Nations contre leur traitement présumé dans les pensionnats sanctionnés par l’État au cours des XIXe et XXe siècles.

Cela coïncidait également avec la fête fédérale du pays, la fête du Canada, qui célèbre l’unification des quatre territoires britanniques en une seule confédération le 1er juillet 1867.

Les communautés des Premières Nations accusent la Grande-Bretagne d’incarcérer puis de siphonner des pans de terres autochtones aux XVIIIe et XIXe siècles.

De nombreuses tribus, en particulier le peuple Haudenosaunee de Montréal d’aujourd’hui, ont été forcées de céder des terres en échange de la protection des forces coloniales britanniques.

En 1763, le roi George III a publié une proclamation royale interdisant aux peuples autochtones de s’établir ou de faire du commerce dans l’ouest du Canada sans la permission de la Grande-Bretagne.

Dans les années 1800, de plus en plus de communautés ont été contraintes de céder des territoires pour faire place à une nouvelle vague de colons européens et la dépossession généralisée s’est poursuivie tout au long du siècle, forçant de nombreux autochtones à vivre dans des communes sordides.

À la fin des années 1800, les autorités canadiennes ont poursuivi une politique d’éducation forcée des enfants des Premières Nations, qui a vu plus de 150 000 enfants privés de leurs familles et logés dans de mauvaises conditions et victimes de violence sexuelle et physique.

On estime que 6 000 enfants ont péri alors qu’ils fréquentaient les écoles.

Le contrecoup intervient alors que 200 corps ont été retrouvés dans une fosse commune à l’école St Eugene’s Mission à Cranbrook, en Colombie-Britannique, plus tôt cette semaine.

761 autres restes d’enfants ont été découverts dans une fosse commune dans un ancien pensionnat autochtone du sud de la Saskatchewan.

La découverte – la plus importante à ce jour – a été faite par la Première nation Cowessess jeudi dernier, qui poursuit sa mission de dénoncer l’exploitation et le « génocide culturel » de leurs ancêtres.

dix La statue de la reine Victoria avec l’Assemblée législative du Manitoba en arrière-plan Crédit : Alamy

dix La statue défigurée de la reine Elizabeth II Crédit : Reuters

dix Deux femmes s’embrassent à la statue de Cartier près du Mont Royal à Montréal Crédit : AFP

dix Les monuments ont été démolis lors de la fête du Canada, une fête fédérale célébrant la confédération du pays Crédit : Reuters

dix Toutes les statues ont été défigurées Crédit : Reuters

RAGE ROYALE Le renversement devant l’Assemblée législative du Manitoba jeudi couronne des semaines de protestations de la part des communautés des Premières Nations contre leur traitement présumé dans les pensionnats sanctionnés par l’État au cours des XIXe et XXe siècles. Cela coïncidait également avec la fête fédérale du pays, la fête du Canada, qui célèbre l’unification des quatre territoires britanniques en une seule confédération le 1er juillet 1867. Les communautés des Premières Nations accusent la Grande-Bretagne d’incarcérer puis de siphonner des pans de terres autochtones aux XVIIIe et XIXe siècles. De nombreuses tribus, en particulier le peuple Haudenosaunee du Montréal d’aujourd’hui, ont été forcées de céder des terres en échange de la protection des forces coloniales britanniques. En 1763, le roi George III a publié une proclamation royale interdisant aux peuples autochtones de s’établir ou de faire du commerce dans l’ouest du Canada sans la permission de la Grande-Bretagne. Dans les années 1800, de plus en plus de communautés ont été contraintes de céder des territoires pour faire place à une nouvelle vague de colons européens et la dépossession généralisée s’est poursuivie tout au long du siècle, forçant de nombreux autochtones à vivre dans des communes sordides. À la fin des années 1800, les autorités canadiennes ont appliqué une politique d’éducation forcée des enfants des Premières Nations, qui a vu plus de 150 000 enfants privés de leurs familles et logés dans de mauvaises conditions, et abusés sexuellement et physiquement. On estime que 6 000 enfants ont péri alors qu’ils fréquentaient les écoles.

La survivante de la Saskatchewan, Belinda Vanderbroeck, a fait rage contre la reine pour avoir donné les terres des peuples autochtones.

« Cette reine est celle qui a donné notre terre comme ça à son joyeux monsieur – ses commerçants de fourrures », a-t-elle déclaré à CBS News.

« Donc, je n’ai vraiment pas de place pour elle dans mon cœur. Je ne l’ai jamais fait.

« Elle ne signifie rien pour moi, sauf que sa politique et son colonialisme sont ce qui nous dicte à l’instant même où vous et moi parlons », a-t-elle déclaré.

Jack Kruger, l’un des nombreux étudiants transportés par train et par camion à bestiaux à St Eugene, a déclaré qu’il souffrait toujours de cauchemars.

« Alors qu’ils découvrent d’autres tombes sur d’autres sites, je devrai tout revivre.

« Je ne prévois pas d’arrêter de faire des cauchemars ou de souffrir pendant les deux prochaines années. Les deux prochaines années, vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tombes. »

Les manifestants se sont également rassemblés autour des tombes tandis que les églises catholiques, qui dirigeaient les écoles, à travers le pays ont fait face à des incendies criminels.

Les pensionnats ont été créés pendant le règne de la reine Victoria et sont restés ouverts jusqu’aux années 1990.

Il était interdit aux étudiants de parler dans leur langue maternelle et il était courant qu’ils ne soient jamais réunis avec leur famille.

Le premier ministre Justin Trudeau a reconnu l’histoire sanglante du pays pendant la fête fédérale.

« Les horribles découvertes des restes de centaines d’enfants sur les sites d’anciens pensionnats en Colombie-Britannique et en Saskatchewan nous ont, à juste titre, poussés à réfléchir aux échecs historiques de notre pays et aux injustices qui existent encore pour les peuples autochtones et bien d’autres au Canada, « , a-t-il déclaré dans un communiqué.

« En tant que Canadiens, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes au sujet de notre passé », a-t-il déclaré.