Boris Johnson condamne le «harcèlement ignoble» de Chris Whitty alors qu’une vidéo le montre en train d’être attrapé dans un parc de Londres

Boris Johnson a condamné le « harcèlement ignoble » et « l’intimidation » du professeur Chris Whitty alors qu’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux le montrait en train d’être attrapé par deux hommes dans un parc de Londres.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement « ne tolérerait pas » les actions après que le clip – d’une durée d’environ 20 secondes – ait suscité des messages de soutien au médecin-chef de l’Angleterre de la part de députés et de membres du public.

Le clip montre le professeur Whitty semblant visiblement mal à l’aise alors qu’il est attrapé par deux hommes à St James ‘Park, qui le suivent ensuite à nouveau, souriant, pour tenter de prendre une photo avec lui.

Pendant la pandémie, M. Whitty est passé d’une position d’obscurité relative à Whitehall à l’une des figures les plus reconnaissables du gouvernement, fournissant des mises à jour à des millions de personnes à travers des dizaines de conférences de presse n ° 10 sur Covid-19.

« Je suis choqué de voir le harcèlement ignoble du médecin-chef Chris Whitty », a déclaré M. Johnson mardi.

« Je condamne le comportement de ces voyous. Nos fonctionnaires qui travaillent dur ne devraient pas avoir à faire face à ce genre d’intimidation dans nos rues et nous ne le tolérerons pas.

Il n’était pas immédiatement clair quand l’incident a eu lieu, ni qui a réalisé la vidéo, mais un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: «Nous sommes au courant d’une vidéo partagée en ligne montrant un incident à St James ‘Park.

«Les agents ont parlé à toutes les personnes impliquées à l’époque et leurs coordonnées ont été prises. Nous sommes en contact avec la victime et les circonstances continuent de faire l’objet d’une enquête. »

Priti Patel a également déclaré Horaires Radio elle était « horrifiée » et a déclaré que le gouvernement parlait également à M. Whitty « pour voir ce que nous pouvons faire pour le soutenir ».

Pressé de savoir s’il avait besoin d’une protection policière, le ministre de l’Intérieur a ajouté : « Je ne peux pas en parler, mais il est important que nous nous assurons que Chris reçoive le bon type de soutien.

« C’est terrible de voir une personnalité publique importante, quelqu’un qui a servi quotidiennement notre pays de la manière dont il doit nous protéger, être soumis à des abus épouvantables. »

Mais lorsqu’on lui a demandé si M. Whitty devrait bénéficier d’une protection, le ministre fantôme du Labour, Jim McMahon, est allé plus loin en déclarant: «Je pense qu’il devrait le faire, oui, absolument.

«C’est un membre très haut placé de la fonction publique, il a été très exposé au public et nous savons des personnes anti-vaccination, qui ne croient pas que Covid est réel, des personnes qui réagissent contre toute intervention destinée à nous protéger, ils canalisez une grande partie de cette colère vers Chris Whitty et cela doit être reconnu. »

Qualifiant la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux lundi soir de « scandaleuse », il a déclaré Nouvelles du ciel : « Mon espoir et mon attente sont que lui et d’autres scientifiques et autres professionnels très exposés au public aient eu l’examen de sécurité approprié qu’ils méritent.

«Les députés le comprennent, les ministres le comprennent, reconnaissant que si vous êtes aux yeux du public, en particulier à un moment où les tensions sont exacerbées au moment d’une pandémie, alors absolument l’examen aurait dû être effectué. C’est une question pour moi pourquoi il marche seul d’un immeuble à l’autre, reconnaissant la tension publique accrue.

Ce n’est pas la première fois que le professeur Whitty ou d’autres hauts fonctionnaires sont victimes de harcèlement. Dans des images partagées en ligne en février, le professeur Whitty a été harcelé par des théoriciens du complot de Covid à Westminster, dans le centre de Londres.

La semaine dernière, Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint de l’Angleterre, a été agressé verbalement par un manifestant anti-verrouillage alors qu’il entrait dans un bâtiment gouvernemental par un manifestant.