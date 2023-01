Boris Johnson compare Poutine à un “gros garçon de Dickens”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a comparé Vladimir Poutine au “gros garçon de Dickens” qui veut “faire trembler notre chair” avec des menaces d’utiliser des armes nucléaires.

S’exprimant sur l’Ukraine au Forum économique mondial de Davos, l’ancien Premier ministre a insisté sur le fait que le président russe n’aurait pas recours à l’arme nucléaire, qualifiant cette idée de “non-sens”.

Il a déclaré : « Poutine veut le présenter comme une confrontation nucléaire entre l’OTAN et la Russie. Absurdité. Il n’utilisera pas d’armes nucléaires, d’accord. Il est comme le gros garçon de Dickens, il veut nous faire flipper. Il veut que nous y réfléchissions. Il ne le fera jamais. »

« Il ne va pas le faire. Ne descendez pas dans ce terrier de lapin, arrêtez-le », a ajouté M. Johnson.

M. Johnson, connu pour ses références littéraires, citait un personnage de serviteur dans le roman de Charles Dickens, The Pickwick Papers, connu sous le nom de gros garçon, qui dit à une vieille dame “Je veux faire ramper votre chair” avec une révélation choquante.

Poursuivant son commentaire sur M. Poutine, l’ancien Premier ministre a déclaré que le lancement d’une attaque nucléaire plongerait le président russe dans “une paralysie cryogénique économique complète” et “terrifierait les Russes”.

Il a également exhorté le public à “cesser de s’inquiéter de la Kremlinologie”, ajoutant: “Il est difficile de déterminer ce qui va se passer dans la politique britannique, encore moins au Kremlin.

« Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c’est de soutenir l’Ukraine et de donner à Volodymyr Zelensky les outils dont il a besoin pour terminer le travail. Et ils peuvent gagner et ils gagneront… Donnez-leur les chars.

Boris Johnson a comparé Vladimir Poutine au “gros garçon de Dickens” (PA)

M. Johnson a été rejoint lors d’un panel de discussion par des orateurs, dont le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le premier vice-Premier ministre ukrainien, Yulia Svyrydenko.

S’adressant à l’événement par liaison vidéo, le président ukrainien a réitéré son appel aux pays pour qu’ils accélèrent la fourniture d’armes à l’Ukraine.

“Le vaccin contre la tyrannie russe est disponible”, a déclaré M. Zelensky.

La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, a également appelé à davantage de soutien occidental pour l’Ukraine, déclarant : « Je ne patine pas là où se trouve la rondelle. Je patine là où la rondelle va. Cette rondelle va vers la victoire ukrainienne, alors patinons là-bas.

M. Johnson, qui a reçu le titre de « citoyen honoraire de Kyiv » lors de l’événement organisé par le maire de Kyiv Vitali Klitschko, a ensuite ajouté : « Dites à Poutine de faire sortir la rondelle de l’Ukraine ».

Boris Johnson reçoit le titre de “citoyen honoraire de Kyiv” des mains du maire de Kyiv Vitali Klitschko, à Davos (@vitaliyklitschko via REUTERS)

Cela survient alors que le Royaume-Uni a annoncé son intention de fournir à Kyiv des chars de combat principaux Challenger 2 de l’armée britannique.

Cependant, L’indépendant a été informé que M. Johnson voulait se débarrasser des chars de l’armée britannique actuellement envoyés en Ukraine un an avant le début de la guerre parce qu’il pensait qu’ils avaient perdu leur utilité sur le champ de bataille.

Un officier supérieur ayant une connaissance détaillée des discussions à l’époque a déclaré: «Nous avons dû nous battre bec et ongles pour conserver toute capacité blindée dans l’armée.

“Le Premier ministre et nombre de ses conseillers civils étaient convaincus que le char, en particulier, n’était plus pertinent dans la guerre moderne.”

Un porte-parole de l’ancien Premier ministre a démenti cette affirmation, déclarant : « C’est faux. Boris Johnson n’a pas soutenu la mise au rebut des chars Challenger dans l’IR ou autrement.