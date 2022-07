Boris Johnson cite Terminator au Parlement

Le Premier ministre britannique sortant a recyclé une ligne du film classique après s’être vanté de ses réalisations

Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a fait allusion à un retour politique dans le futur avant de signer son dernier événement Questions au Premier ministre avec un “Hasta la vista, bébé» – une réplique célèbre du film de science-fiction dystopique « Terminator 2 : Judgment Day », qui se traduit approximativement par «à plus tard.”

Au cours de l’événement, le leader en proie aux scandales a laissé de nouvelles allusions, se vantant que son bref passage à la tête du gouvernement avait vu son “mission largement accomplie – pour l’instant.”

Johnson avait plein de conseils pour son remplaçant, disant au candidat qui prévaut de «concentrez-vous sur la route devant vous, mais n’oubliez pas de regarder dans le rétroviseur et surtout rappelez-vous que ce n’est pas Twitter qui compte, ce sont les gens qui nous ont envoyés ici.”

Lire la suite Boris Johnson revendique un complot “d’État profond” contre le Brexit

Il a également exhorté son successeur à «restez proches des Américains, défendez les Ukrainiens, défendez la liberté et la démocratie partout« tout en suggérant le nouveau PM »réduisez les impôts et déréglementez partout où vous le pouvez pour en faire le meilleur endroit où vivre et investir, ce qu’il est.”

Johnson s’est vanté d’avoir “a aidé à obtenir la plus grande majorité conservatrice depuis 40 ans et un énorme réalignement de la politique britannique“, affirmant que le parti avait”transformé notre démocratie et restauré notre indépendance nationale” pour mener à bien le Brexit. Il s’est également attribué le mérite de “aider[ing] sortir ce pays d’une pandémie et aider[ing] sauver un autre pays de la barbarie.”

Le concours pour remplacer Johnson à la tête du parti conservateur a été réduit à seulement deux candidats: la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien chancelier Rishi Sunak, qui a été l’un des premiers à quitter l’administration Johnson au début du mois. Son départ, ainsi que celui du secrétaire à la Santé Sajid Javid, a donné lieu à des dizaines de démissions, ne laissant à Johnson d’autre choix que de démissionner.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson se venge de Rishi Sunak – Times

Bien qu’il ait prétendument fait campagne pour “n’importe qui sauf Rishi“, Johnson a néanmoins semblé soutenir son ancien chancelier sur un gouvernement travailliste, se moquant du chef du parti rival, Keir Starmer, en disant”une grande borne humaine inutile.« Il a également promis que celui qui remportera la course pour devenir chef du Parti conservateur sera »essuyer le sol” avec Starmer comme “un peu de détergent ménager.”

Malgré les allusions que le Premier ministre en disgrâce a laissées tomber jusqu’à présent sur un retour potentiel à la politique, son attaché de presse a versé de l’eau froide sur de telles spéculations mercredi, insistant sur le fait que la citation de Terminator était “sa façon de dire adieu à ses collègues.”