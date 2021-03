Mposant certaines des restrictions les plus sévères à la vie britannique de l’histoire récente et ordonnant au public de «rester à la maison» il y a exactement un an, Boris Johnson a déclaré que le coronavirus était la «plus grande menace à laquelle ce pays était confronté depuis des décennies». Plutôt que de renverser la vapeur sur le coronavirus dans les 12 semaines – comme Johnson l’a tristement suggéré au début de mars 2020 – le public subit un troisième verrouillage national, avec de nombreuses libertés simples, telles que rendre visite à un membre de la famille ou prendre un verre avec des amis , toujours restreint. L’espoir est en effet à l’horizon avec l’effort de vaccination, mais de nombreuses personnes à travers le pays marqueront aujourd’hui en réfléchissant à l’année écoulée et en se souvenant des 126 127 personnes décédées pendant la crise.

