Boris Johnson célèbre sa perte de poids après avoir évité le «  fromage de fin de soirée  »

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il se sentait «beaucoup plus énergique» après avoir perdu du poids alors que le gouvernement lance une nouvelle campagne visant à aider le public à faire des «choix plus sains».

Dans une vidéo publiée sur Twitter jeudi, M. Johnson a déclaré qu’il «faisait tout ce que je pouvais pour perdre du poids», ce qui impliquait des courses tôt le matin et consommait moins de glucides, évitait le chocolat et évitait les collations de «fromage de fin de soirée».

«J’ai fait beaucoup, en fait, tout ce que je pouvais, pour perdre du poids et me sentir plus en forme et en meilleure santé», a déclaré M. Johnson.

«Le résultat est que j’ai perdu du poids, beaucoup selon mes critères, et je me sens beaucoup plus énergique, je me sens plein de haricots et je le recommande vivement», a-t-il déclaré.