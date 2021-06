Boris Johnson cède à la pression internationale pour partager le stock de vaccins du Royaume-Uni avec les pays les plus pauvres

Boris Johnson s’inclinera devant la pression internationale pour partager une partie du vaste stock de vaccins du Royaume-Uni avec les pays les plus pauvres, mettant ainsi fin à des mois d’obstruction.

Les détails seront annoncés avant que le Premier ministre ne rencontre les dirigeants mondiaux – dont certains ont fait des dons – lors du sommet du G7 cette semaine, a déclaré le n°10.

Cette décision intervient après que l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organismes mondiaux ont supplié les pays les plus riches d’agir, pour empêcher de nouvelles variantes dangereuses de Covid de retarder les progrès pour mettre fin à la pandémie.

Joe Biden a déjà annoncé que les États-Unis enverraient 25 millions de doses à l’étranger, les trois quarts via le programme d’aide Covax et le reste directement aux pays les plus nécessiteux.

Emmanuel Macron a également déclaré que la France enverrait 500 000 tirs, dont certains sont déjà en route vers l’Afrique de l’Ouest – faisant deux dirigeants que M. Johnson rencontrera face à face lors du sommet de Cornouailles.

En revanche, le Royaume-Uni a seulement déclaré qu’il ferait don de certaines «doses excédentaires», sans indication du nombre ni du moment, étant donné que le programme de vaccination national doit être achevé en premier.

Le Royaume-Uni a obtenu l’accès à environ 400 millions de jabs – bien plus qu’il n’en aurait probablement besoin – mais des rappels d’automne sont désormais prévus et les vaccinations des enfants sont de plus en plus probables.

Downing Street a déclaré que le Royaume-Uni s’était « déjà engagé à partager une majorité significative de ses doses excédentaires » avec le programme Covax, dont il est le plus grand donateur.

« Plus tard cette semaine, le Premier ministre annoncera plus de détails sur les plans du Royaume-Uni pour soutenir les pays en développement en partageant les doses dont le Royaume-Uni n’a pas besoin », indique un communiqué.

On ne sait pas à quel point M. Johnson sera spécifique, après qu’un groupe de 100 députés et pairs l’a exhorté à s’engager à faire correspondre chaque dose achetée pour le Royaume-Uni avec un don étranger.

Le Royaume-Uni soutient qu’il a assuré un leadership mondial, en finançant le vaccin Oxford-AstraZeneca et en le rendant disponible au prix coûtant – plutôt qu’à un prix beaucoup plus élevé, avec d’énormes bénéfices réalisés.

Près d’un vaccin sur trois administré dans le monde a été le vaccin d’Oxford – 450 millions sur 1,5 milliard de doses – bien que certains pays préfèrent la version Pfizer-BioNTech.

M. Johnson contrera les critiques en appelant à des « engagements concrets » de la part des autres dirigeants du G7 pour vacciner « le monde entier » d’ici la fin de 2022.

« Le monde attend de nous que nous relevions le plus grand défi de l’après-guerre : vaincre Covid et mener une reprise mondiale guidée par nos valeurs communes », a déclaré le Premier ministre.

« Vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine serait le plus grand exploit de l’histoire de la médecine.

« J’appelle mes collègues dirigeants du G7 à se joindre à nous pour mettre fin à cette terrible pandémie et je promets que nous ne permettrons plus jamais la dévastation causée par le coronavirus. »