Boris Johnson aux prises avec un parapluie laisse le prince Charles et Internet amusés

Cet incident s’est produit dans un service commémoratif. Nous avons tous dû traverser un moment où nous avons atterri dans une situation embarrassante malgré tous nos efforts pour la surmonter. Quelque chose de similaire s’est produit avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Son parapluie s’est déployé vers le haut à cause du vent fort et la vidéo de cet incident est devenue virale sur Internet. Il était au service commémoratif d’un policier décédé dans l’exercice de ses fonctions. Cet incident a non seulement amusé le public, mais aussi le prince Charles qui était assis près de Johnson.

La vidéo, qui a été publiée sur Twitter, a déjà obtenu plus de 300 000 vues. Dans le clip, on peut voir Johnson essayant d’ouvrir le parapluie, mais il semble qu’il va tomber de sa main car il va soudainement dans la direction opposée en raison des vents forts. Comme le Premier ministre était assis à côté du prince Charles, lui aussi a observé tout l’incident et n’a pas pu s’empêcher de sourire. La légende du message disait « … en haut, en haut et presque loin » et donnait également des informations sur ce qui s’était passé avec qui et quand.

Le message a reçu un mélange de commentaires, alors que certaines personnes le trouvaient drôle et pertinent, d’autres le trouvaient irrespectueux. Un utilisateur a déclaré « Je ne peux même pas être sérieux et respectueux lors d’une cérémonie commémorative »,

Un autre a écrit : « Cela arrive à nous tous ».

Un troisième a commenté : « Ils sont morts dans l’exercice de leurs fonctions et il ne supporte même pas de se mouiller un peu ».

Certaines personnes ont également trollé la chaîne rapportant cette nouvelle. L’un d’eux a déclaré: « Et cela valait la peine d’être rapporté sur plus que l’événement réel, une excellente nouvelle. »

Des incidents comme ceux-ci peuvent survenir avec n’importe qui à tout moment, mais les gens ont des façons différentes de réagir et chacun doit être respecté. Cependant, dans ce cas, cette vidéo a fait rire beaucoup de gens.

