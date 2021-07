Boris Johnson atteint l’objectif d’offrir à tous les adultes un vaccin Covid avant la Journée de la liberté

L’objectif de BORIS Johnson d’offrir à tous les adultes du Royaume-Uni un vaccin contre le Covid-19 a été atteint – avant la date limite du 19 juillet.

Le Premier ministre s’est maintenant engagé à « finir le travail » en incitant tous les plus de 18 ans à réserver leurs jabs alors que le pays approche de la Journée de la liberté demain.

Tous les adultes au Royaume-Uni se sont vu proposer un vaccin contre le Covid Crédit : Alamy

Le Royaume-Uni se rapproche de 50 millions de jabs

Le déploiement réussi a permis d’atteindre son autre objectif de deux tiers d’adultes recevant les deux doses.

Les chiffres officiels montrent que 81 959 398 jabs ont été administrés avec 46 277 101 personnes ayant un premier vaccin et 35 732 297 ayant un second.

M. Johnson a déclaré: «À peine 8 mois depuis l’administration du premier vaccin, atteindre ces objectifs est une autre réalisation extraordinaire.

«Merci encore à tous ceux qui se sont manifestés et à ceux qui aident les autres à se faire piquer.

« Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes en mesure d’assouplir prudemment les restrictions la semaine prochaine et de revenir plus près d’une vie normale.

« Maintenant, finissons le travail. Si vous avez plus de 18 ans, réservez vos deux jabs aujourd’hui.

Cela signifie que chaque adulte a la possibilité de recevoir les deux doses à la mi-septembre, environ huit semaines après la première dose.

Une analyse de Public Health England montre que Pfizer est efficace à 96 pour cent contre la souche Delta et qu’AstraZeneca est à 92 pour cent après deux doses.

Des études de l’Université de Cambridge montrent que les vaccins ont probablement sauvé 37 000 vies et stoppé 11,8 millions d’infections.

Les personnes doublement vaccinées n’auront plus à se mettre en quarantaine si elles sont identifiées comme un contact étroit d’un cas positif au COVID-19, à partir du 16 août.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, qui s’auto-isole maintenant après un test positif, a déclaré: « Veuillez vous présenter pour vos vaccins si vous ne l’avez pas déjà fait – c’est le meilleur moyen de vous protéger, votre famille et votre communauté contre COVID -19 et pour nous aider tous à revenir plus près d’une vie normale.