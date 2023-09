Boris Johnson attaque les projets de Rishi Sunak visant à assouplir les objectifs de zéro émission nette : « Nous ne pouvons pas nous permettre d’hésiter »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson a critiqué les projets de Rishi Sunak visant à édulcorer les engagements du gouvernement en matière de zéro émission nette, dont certains ont été présentés par l’ancien Premier ministre.

M. Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne « ne peut pas se permettre de faiblir maintenant ou de perdre de quelque manière que ce soit notre ambition pour ce pays ».

Et l’ancien ministre conservateur de l’Environnement, Zac Goldsmith, a appelé à des élections générales « maintenant », après avoir averti que le Premier ministre « démantelait la crédibilité de la Grande-Bretagne » dans la lutte contre le changement climatique.

Ces interventions spectaculaires sont intervenues alors que M. Sunak a déclenché une querelle furieuse entre les conservateurs et leur projet de réduire certains des plans verts de la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre profitera d’un discours cet après-midi pour annoncer un changement majeur dans l’approche du parti en matière de politique verte, affirmant qu’il souhaite atteindre le zéro net d’une manière plus « proportionnée ».

Cela intervient après que la BBC a révélé que des changements pourraient être apportés à pas moins de sept engagements fondamentaux, notamment l’affaiblissement du plan d’élimination progressive des chaudières à gaz à partir de 2035 et le report de l’interdiction de la vente de nouvelles voitures à essence et diesel – qui doit actuellement entrer en vigueur en 2035. 2030 à cause de M. Johnson – d’ici cinq ans.

Alors que M. Sunak a convoqué une réunion d’urgence du cabinet avant la conférence de presse de 16h30 pour exposer ses plans :

Les chefs d’entreprise s’en sont pris au Premier ministre, l’accusant de compromettre les engagements climatiques pour un « gain politique à court terme ».

L’un des conseillers économiques du chancelier a averti que les projets de M. Sunak seraient « mauvais pour le Royaume-Uni ».

Les députés conservateurs ont attaqué ces projets, exhortant M. Sunak à être « particulièrement prudent lorsqu’il s’agit de chercher à obtenir un avantage politique » sur les questions vertes.

L’ancien ministre conservateur de l’Environnement, Lord Deben, a attaqué la dilution « stupide » des engagements climatiques par le Premier ministre, avertissant que cette décision serait « extrêmement dommageable » et pourrait faire l’objet d’une contestation judiciaire.

Un autre ancien ministre conservateur de l’Environnement, Lord Goldsmith, a appelé à des élections générales « maintenant », avertissant que le Premier ministre « démantelait la crédibilité de la Grande-Bretagne » sur le changement climatique.

M. Johnson a déclaré : « Les entreprises doivent avoir la certitude de nos engagements en matière de zéro émission nette.

« Ce pays est à la pointe de la lutte contre le changement climatique et de la création de nouvelles technologies vertes. La révolution industrielle verte génère déjà un grand nombre d’emplois de haute qualité et contribue à stimuler la croissance et à améliorer notre pays.

« Les entreprises et l’industrie – comme la construction automobile – investissent à juste titre massivement dans ces nouvelles technologies.

« Ce sont ces investissements qui produiront un avenir à faibles émissions de carbone – à moindre coût pour les familles britanniques.

« Il est crucial que nous donnions à ces entreprises l’assurance que le gouvernement est toujours déterminé à atteindre le zéro émission nette et qu’il peut voir la voie à suivre.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de faiblir maintenant ou de perdre d’une manière ou d’une autre notre ambition pour ce pays. »

Mais Sir Jacob Rees-Mogg, qui a servi dans le cabinet de M. Johnson, a qualifié l’ancien Premier ministre de « fanatique du zéro net » alors qu’il soutenait les mesures de M. Sunak visant à édulcorer les plans verts.

Il a déclaré à l’émission World At One de BBC Radio 4 : « Je n’ai jamais été aussi fanatique du zéro émission nette que Boris. Je veux dire, il croit sincèrement en une approche plus exigeante dans ce domaine.

« J’aime avoir un filet de sécurité sous n’importe quel fil métallique et je pense que ce que fait le gouvernement maintenant, c’est utiliser ce filet de sécurité. Et je pense que c’est tout à fait vrai. Je ne pourrais pas être plus favorable à ce que fait le Premier ministre dans ces circonstances.

Il a ajouté que « nous avons besoin d’un zéro net intelligent », c’est-à-dire « y parvenir d’une manière que les gens peuvent se permettre et qui ne nuise pas à notre industrie ».

Lord Goldsmith, qui a démissionné en juin en raison de « l’apathie » de M. Sunak à l’égard du changement climatique, a affirmé avoir reçu des centaines de messages d’amis conservateurs au sein du gouvernement, du Parlement et du monde entier lui disant que les projets du Premier ministre justifiaient sa décision.

«Je ne voulais pas de justification. J’espérais que cela ajouterait de la pression sur le gouvernement pour qu’il prouve que moi et les autres avions tort. Nous avons besoin d’élections. Maintenant », a-t-il déclaré.

Lord Goldsmith a déclaré plus tôt que le zéro net était « l’un des rares domaines où le Royaume-Uni est vraiment admiré ».

Mais il a ajouté : « Aujourd’hui, M. Sunak démantèle cette crédibilité, non pas par accident mais par choix. »

Lord Goldsmith a remis en question le mandat du Premier ministre consistant à modifier les politiques du gouvernement en matière de zéro émission nette, affirmant qu’il avait repris un parti dont le dernier programme électoral « n’aurait pas pu être plus clair sur notre engagement à lutter contre le changement climatique ».

« Son court mandat en tant que Premier ministre restera dans les mémoires comme le moment où le Royaume-Uni a tourné le dos au monde et aux générations futures. Un moment de honte », a-t-il ajouté.