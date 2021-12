Boris Johnson assume la «responsabilité personnelle» de la défaite des conservateurs dans le North Shropshire

Boris Johnson a déclaré qu’il assumait la « responsabilité personnelle » de la défaite des conservateurs aux élections partielles du North Shropshire, mais a refusé de dire s’il démissionnerait si c’était dans l’intérêt du parti et du pays.

S’exprimant le lendemain de la déroute historique, le Premier ministre a blâmé la « frustration » des électeurs pour le passage massif de 34% des conservateurs aux libéraux démocrates dans ce qui avait été un siège conservateur solide comme le roc pendant près de 200 ans.

Il a déclaré qu’une « litanie constante de choses sur la politique et les politiciens » dans les gros titres avait noyé les messages du gouvernement sur des questions comme Covid, les soins de santé et l’emploi.

Et il a accepté que cela incluait sa propre tentative de modifier les règles sordides du Parlement, qui a déclenché l’élection partielle de jeudi après la démission du député en disgrâce Owen Paterson plutôt que d’accepter une suspension des Communes.

« Je suis responsable de tout ce que fait le gouvernement et bien sûr j’assume une responsabilité personnelle », a-t-il déclaré.

C’était son travail d’essayer de persuader les médias de ne plus se concentrer sur les histoires de partis à Downing Street et sur les problèmes qui affectaient la vie des électeurs, a déclaré M. Johnson.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il démissionnerait de son poste de Premier ministre s’il devenait clair qu’il était un handicap électoral pour son parti et que sa destitution serait bonne pour le pays, il a esquivé la question.

Insistant sur le fait que les électeurs ne voulaient pas entendre les politiciens parler d’eux-mêmes, il a répondu : « C’est exactement le genre de question qui enfreint la règle d’or.

« Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est de faire le travail. Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est d’essayer de nous assurer que nous avons non seulement le vaccin le plus rapide et le déploiement de rappel le plus rapide, comme nous l’avons déjà fait, mais que nous sommes en mesure, grâce à la campagne Get Boosted Now, d’éviter certains des plus conséquences néfastes d’Omicron.

« C’est ce que le gouvernement s’est engagé à faire. C’est ce sur quoi je me concentre. Et vous savez ce que je pense, c’est ce sur quoi les gens voudraient que je me concentre en ce moment.