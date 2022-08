Boris Johnson approuve le financement de la centrale nucléaire de Sizewell C dans une « décision douteuse du Premier ministre boiteux »

Boris Johnson a obtenu un financement vert pour une nouvelle centrale nucléaire de plusieurs milliards de livres, suscitant des inquiétudes parmi certains des alliés de Liz Truss quant au fait que cela pourrait limiter sa vision économique.

Des sources de Whitehall ont confirmé que le Premier ministre et le chancelier Nadhim Zahawi avaient donné le feu vert au financement de la construction du réacteur nucléaire Sizewell C dans le Suffolk.

Un financement privé sera recherché pour le projet dont le coût est estimé entre 20 et 30 milliards de livres sterling.

Le gouvernement devrait ensuite prendre une décision finale sur les investissements publics au début de l’année prochaine, et il devrait acheter une participation de 20 % dans l’usine, pour un coût pouvant atteindre 6 milliards de livres sterling.

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, qui devrait être la chancelière de Mme Truss si elle remporte la course à la direction des conservateurs, serait “massivement” d’accord avec le plan.

Mais son camp ne semblait pas uni sur la question, le secrétaire en chef au Trésor Simon Clarke faisant part de ses inquiétudes à MM. Johnson et Zahawi.

Dans une lettre divulguée au Sunday Times, M. Clarke a suggéré qu’agir maintenant lierait les mains de leurs successeurs.

M. Clarke, qui devrait obtenir un poste de haut niveau au sein du Cabinet si Mme Truss gagne, a déclaré que les coûts de Sizewell C sont “suffisants pour affecter sensiblement les dépenses et les choix budgétaires d’un nouveau gouvernement, en particulier dans le contexte de pressions plus larges sur les finances publiques”. .

Alors qu’il était essentiellement Premier ministre par intérim après avoir été contraint de démissionner suite à une succession de scandales, M. Johnson avait précédemment déclaré qu’il ne prendrait pas de décisions majeures avant de quitter ses fonctions.

Mme Truss, la favorite pour remplacer M. Johnson le 6 septembre, a promis des réductions d’impôts, y compris une annulation de la hausse de l’assurance nationale coûtant au moins 30 milliards de livres sterling par an.

Mais elle subit une pression croissante pour offrir un soutien supplémentaire aux plus vulnérables, alors que les experts préviennent que le plafond des prix de l’énergie pourrait dépasser les 6 000 £ en avril lors d’une nouvelle hausse douloureuse.

M. Kwarteng, dans un article du Mail On Sunday, a promis que “l’aide arrive” mais a insisté sur le fait qu’il est “tout à fait raisonnable de ne détailler la forme exacte de ce soutien” que plus tard.

Il a également souligné la nécessité de « continuer avec plus de centrales nucléaires » afin d’accroître la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne.





Le groupe de campagne Stop Sizewell C a déclaré: «Quelle que soit la façon dont vous le regardez, c’est une décision très louche.

«A-t-il été fait par un premier ministre boiteux qui n’est pas censé lier les mains de son successeur, ou a-t-il en fait été fait avant que Sizewell C n’obtienne l’autorisation de planification, ce qui donne un sérieux poids à notre conviction qu’il s’agissait d’une décision politique préjudiciable ?

“Notre prochain Premier ministre devrait appeler Sizewell C : il y a tellement de meilleures façons de dépenser des milliards de livres d’argent des contribuables que sur un projet qui n’allumera pas une seule ampoule pendant au moins une décennie.”

Le consentement au développement de Sizewell C a reçu le feu vert de M. Kwarteng en juillet, mais les négociations sur la décision d’investissement financier étaient en cours.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré : « L’énergie nucléaire a un rôle clé à jouer alors que nous nous efforçons de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et notre exposition à la volatilité des prix mondiaux du gaz.

“Les négociations sont toujours en cours sur Sizewell C et comme il s’agit de discussions actives et commercialement sensibles, nous ne pouvons pas commenter davantage.”