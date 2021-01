Boris Johnson a appelé le monde à éviter les restrictions aux mouvements de vaccins à travers les frontières, alors qu’une dispute croissante entre l’UE et le géant de la drogue AstraZeneca menace l’approvisionnement du coronavirus.

Bruxelles a menacé d’imposer des contrôles à l’exportation sur les vaccins produits dans le bloc des 27 nations après que la multinationale anglo-suédoise – qui devait livrer 80 millions de doses à l’UE d’ici la fin du mois de mars – a soudainement déclaré qu’elle réduisait ses approvisionnements jusqu’à 60 pour cent.

Le ministre britannique des Vaccins, Nadhim Zahawi, a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun risque pour la livraison de dizaines de millions de doses du produit Pfizer séparé commandé par la Grande-Bretagne, qui est produit en Belgique.

Mais la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté sur le fait que Bruxelles «veut dire affaires», après avoir investi 2,7 milliards d’euros dans la recherche et la production de vaccins pour accélérer la protection contre le Covid-19.

« L’Europe a investi des milliards pour aider à développer les premiers vaccins Covid-19 au monde », a déclaré Mme von der Leyen lors de l’événement virtuel du Forum économique mondial en Suisse. « Et maintenant, les entreprises doivent livrer. Elles doivent honorer leurs obligations. »

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré lors du même événement qu’il devrait y avoir une « distribution équitable » à travers le monde, tandis que son ministre de la Santé Jens Spahn a déclaré: « Il ne s’agit pas d’abord de l’UE, mais de la juste part de l’Europe. »

L’UE a signé un accord en août pour 300 millions de doses du médicament AZ, développé avec l’Université d’Oxford, avec une option pour 100 millions de plus. Avec l’approbation attendue de l’Agence européenne des médicaments vendredi, il était prévu que la livraison commencerait immédiatement, avec quelque 80 millions de doses arrivant dans les 27 pays d’ici mars.

Mais la semaine dernière, AZ a déclaré que « la réduction des rendements sur un site de fabrication au sein de notre chaîne d’approvisionnement européenne » signifiait que le nombre de doses initiales pour les États membres de l’UE serait réduit à aussi peu que 31 millions de doses.

Lors d’un appel téléphonique au directeur général de l’AZ, Pascal Soriot, lundi, Mme von der Leyen a insisté sur le fait que l’entreprise devait «respecter l’accord contractuel».

Et la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, a averti que l’UE «prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens et ses droits», en annonçant un «mécanisme de transparence des exportations» obligeant les entreprises à notifier rapidement les exportations de vaccins vers les pays tiers.

Dans une marque de méfiance croissante, le porte-parole de la Commission Eric Mamer a déclaré: «Nous constatons que des doses sont livrées ailleurs et nous savons que nous avons signé un accord.»

Les gouvernements de l’UE subissent une pression croissante en raison de la lenteur du déploiement des vaccins, avec seulement 2% de la population de l’Union protégée jusqu’à présent, contre plus de 10% au Royaume-Uni. Les retards dans l’obtention des lots de doses rendront plus difficile la réalisation des premiers objectifs de l’objectif de l’UE de vacciner 70% de ses adultes d’ici la fin de l’été.

M. Johnson leur a demandé de ne pas riposter en érigeant des barrières contre les vaccins atteignant le Royaume-Uni.

Insistant sur le fait qu’il avait «une confiance totale» dans l’approvisionnement du Royaume-Uni, le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street: «Nous espérons et espérons que nos amis de l’UE honoreront tous les contrats.»

M. Johnson a déclaré que les vaccins contre les coronavirus étaient «un merveilleux exemple de coopération multinationale» et que l’une des leçons que le monde devrait tirer de la pandémie était «la nécessité de coopérer».

Il a ajouté: «Je ne veux pas voir de restrictions sur la fourniture d’EPI à travers les frontières, je ne veux pas voir de restrictions sur la fourniture de médicaments à travers les frontières, et je ne veux pas voir de restrictions sur les vaccins ou leurs ingrédients. à travers les frontières ».

La Grande-Bretagne a commandé 367 millions de doses de vaccins à sept fournisseurs différents, dont trois à ce jour autorisés à être utilisés par les régulateurs de la sécurité.

Pfizer a déjà mis en garde contre une éventuelle interruption des approvisionnements au Royaume-Uni et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a admis que les approvisionnements étaient «serrés».

Le chef du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré aux députés: « Bien sûr, il y a une pénurie d’approvisionnement, et nous avons très bien fait dans ce pays pour obtenir l’approvisionnement dont nous disposons, la question est de savoir comment l’utiliser au mieux. »

M. Hancock a déclaré qu’il s’était entretenu avec des dirigeants de Pfizer et d’AZ, racontant un événement organisé par le groupe de réflexion de Chatham House: «Je suis sûr que nous pouvons travailler avec l’UE pour garantir qu’aucun bloqueur ne soit mis en place.»

Il a ajouté: «J’exhorte tous les partenaires internationaux à collaborer et à travailler en étroite collaboration. Le protectionnisme n’est pas la bonne approche au milieu d’une pandémie. »

Le numéro 10 a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les niveaux d’approvisionnement en vaccins changent, le porte-parole officiel du Premier ministre ayant déclaré: «AstraZeneca s’est engagé à fournir deux millions de doses par semaine au Royaume-Uni et nous ne nous attendons à aucun changement à ce sujet.

Le directeur exécutif de l’EMA, Emer Cooke, a reconnu les préoccupations à travers le continent et a déclaré que l’agence travaillait en étroite collaboration avec les fabricants de vaccins COVID-19 pour envisager différentes options de fabrication pour stimuler la production, telles que l’ouverture de nouvelles usines.

L’UE a signé six contrats de vaccins pour plus de 2 milliards de doses, mais seuls les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ont été approuvés à ce jour.

Le directeur exécutif du Center for Universal Health de Chatham House, Robert Yates, a averti que les pays qui stockaient des vaccins pourraient rendre la pandémie plus dangereuse, car cela pourrait donner au virus une plus grande opportunité de muter dans les pays sans vaccination.

M. Yates a déclaré que la priorité devrait être de vacciner le monde entier « équitablement et équitablement » cette année, les agents de santé et les personnes vulnérables des pays en développement devançant les jeunes de pays comme le Royaume-Uni qui sont moins sensibles.

«Malheureusement, cela ne se produit pas», a-t-il déclaré à Times Radio. «Nous assistons déjà à une concurrence entre les nations.