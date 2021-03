Boris Johnson appelle les plus de 80 ans vaccinés à ne pas enfreindre les règles de Covid

Boris Johnson a appelé les plus de 80 ans à continuer d’observer les restrictions de verrouillage après avoir reçu le vaccin Covid, car une nouvelle étude a révélé que plus de 40% les avaient enfreintes.

Malgré le succès du déploiement du vaccin et l’annonce par le gouvernement de son intention d’alléger le verrouillage dans les mois à venir, il reste contre la réglementation pour se réunir socialement à l’intérieur ou à l’extérieur avec quiconque en dehors de votre foyer ou de la bulle de soutien.

Interrogé sur les résultats, le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré que le Premier ministre exhortait les gens à rester patients après et à continuer de respecter les règles après avoir reçu le coup.

«Mais il est important, alors que nous traversons la pandémie, que les gens continuent de suivre les règles et les directives.»

Bien que les preuves montrent maintenant que les vaccins sont très efficaces pour protéger les personnes vaccinées contre le coronavirus, les règles gouvernementales actuelles ne prévoient aucune exemption aux restrictions de verrouillage pour les plus de 20 millions de Britanniques qui ont maintenant été vaccinés.

Les nouveaux chiffres sont arrivés quelques jours à peine après que le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jonathan Van Tam, ait exhorté ceux qui avaient été vaccinés à ne pas baisser la garde et à se laisser bercer par un faux sentiment de sécurité.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street vendredi, il a déclaré: «C’est un peu comme être 3-0 dans un match et penser: ‘Nous ne pouvons pas perdre cela maintenant’ – mais combien de fois avons-nous vu l’autre côté prendre 4-3?

«Ne gâchez pas ça maintenant. Il est trop tôt pour se détendre. Continuez simplement à maintenir la discipline et attendez encore quelques mois. »

Mais il semble que ses appels tombent dans l’oreille d’un sourd pour beaucoup. Le groupe le plus courant avec lequel les octogénaires qui ont brisé le verrouillage ont déclaré avoir passé du temps à l’intérieur était leurs enfants, 23% admettant qu’ils se rendaient dans la maison de leurs enfants ou les invitaient dans le leur après avoir reçu leur piqûre.

Neuf pour cent des personnes interrogées ont également déclaré avoir vu leurs petits-enfants et 6% leurs amis.

Cependant, tous les plus de 80 ans qui avaient été vaccinés n’avaient pas commencé à assouplir unilatéralement le confinement – une personne sur cinq a déclaré qu’elle n’avait pas quitté la maison pour une raison quelconque depuis qu’elle avait reçu son vaccin.

Il y avait également des preuves que les vaccins commençaient à réduire les craintes chez les personnes âgées, qui ont souffert le plus de décès pendant la pandémie.

L’enquête ONS, qui a interrogé 2 000 personnes âgées de 80 ans et plus à la mi-février, a montré qu’avant la vaccination, un peu moins de la moitié (49%) croyaient que le covid représentait un risque majeur ou significatif pour eux personnellement.

Un quart des plus de 80 ans ont également déclaré qu’ils seraient plus susceptibles d’aller à l’hôpital s’ils avaient d’autres problèmes médicaux après avoir été vaccinés; et ce chiffre est passé à 33% pour ceux qui avaient déjà eu leur deuxième jab.