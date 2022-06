Boris Johnson appelle les membres de l’OTAN à « creuser profondément » et avertit Vladimir Poutine que l’alliance devient plus dominante | Nouvelles du monde

Boris Johnson devrait dire aux membres de l’OTAN de “creuser profondément” et de se préparer à une décennie plus dangereuse avec des menaces accrues.

La première journée complète d’un OTAN Le sommet commence mercredi à Madrid, en Espagne, où les alliés discuteront de l’avenir de l’OTAN, alors qu’elle cherche à s’entendre sur un plan pour une nouvelle décennie de menaces croissantes.

Dans son allocution, le Premier ministre exhortera les États membres à investir davantage pour moderniser la défense, avertissant que cette décennie sera plus dangereuse et compétitive que la précédente.

Arrivé au sommet, M. Johnson a averti le président russe Vladimir Poutine qu’il “obtiendrait plus d’OTAN”, pas moins.

Il a ajouté que M. Poutine s’était “prouvé complètement dans l’erreur” dans ses espoirs de réduire la domination de l’OTAN” alors que la Finlande et la Suède se rapprochaient de l’adhésion à l’alliance de défense après que la Turquie eut levé ses objections.

“La première leçon d’aujourd’hui est que si Vladimir Poutine espérait qu’il obtiendrait moins d’OTAN sur son front occidental à la suite de son invasion illégale et non provoquée de l’Ukraine, il s’est avéré qu’il avait complètement tort – il obtient plus d’OTAN”, a-t-il déclaré. diffuseurs.

Le Premier ministre salue un “sommet historique”

“C’est un sommet historique à bien des égards, mais nous avons déjà deux nouveaux membres qui arrivent, la Finlande et la Suède, un énorme pas en avant pour notre alliance.

“Et ce que nous allons faire maintenant, c’est parler de ce que nous pouvons faire de plus en tant qu’alliance pour soutenir les Ukrainiens, mais ce que nous devons également faire, c’est nous assurer que nous réfléchissons aux leçons des derniers mois et à la nécessité pour l’OTAN de revoir sa position sur son flanc oriental.”

Les membres de l’OTAN s’engagent à consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut à la défense, mais seuls neuf des 30 membres de l’alliance satisfont à cette exigence.

Le Royaume-Uni a atteint cet objectif chaque année depuis sa création, et M. Johnson dira : « L’alliance de l’OTAN assure la sécurité de notre peuple au quotidien. Mais au cours des 10 prochaines années, les menaces qui nous entourent ne feront que croître.

“Nous avons besoin d’alliés – de tous les alliés – pour creuser profondément pour restaurer la dissuasion et assurer la défense dans la décennie à venir.

“Les 2% ont toujours été censés être un plancher, pas un plafond, et les alliés doivent continuer à se mobiliser en cette période de crise.”

Le secrétaire à la Défense déclare qu’un “investissement plus important” est nécessaire

Avant le discours du Premier ministre, le secrétaire à la Défense Ben Wallace l’a exhorté à augmenter les dépenses des forces armées britanniques d’ici le milieu de la décennie à la lumière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

M. Wallace a déclaré que les dépenses de défense étaient au bon endroit “pour l’ici et maintenant”, mais a déclaré à Kay Burley de Sky News qu’après 2024 “nous allons devoir voir, probablement, des investissements plus importants”.

Il a ajouté que “l’appétit” du gouvernement pour l’utilisation de l’armée doit être “associé aux ressources”, notant que “si la menace change, nous devrions toujours être ouverts à l’augmentation de ce financement”.

M. Wallace a poursuivi: “Nous le faisons dans de nombreux autres départements du gouvernement – ​​lorsque le NHS subit des pressions hivernales pendant des décennies et des décennies, les chanceliers de l’époque se sont mobilisés et ont investi pour répondre à cette réponse.”

Lorsqu’on lui a demandé combien d’argent il aimerait que le MoD ait, M. Wallace a répondu: “Combien de temps dure un morceau de ficelle?”

“Je veux toujours assez pour faire face à la menace”, a-t-il ajouté.

Les dépenses de défense du Royaume-Uni devraient atteindre 2,3 % du PIB cette année, en grande partie grâce au soutien apporté à l’Ukraine depuis février.

Pendant ce temps, l’armée britannique devrait passer d’un chiffre cible de 82 000 à 72 500.

Nouveau chef de l’armée, le général Sir Patrick Sanders, estimant que de nouvelles coupes dans l’armée seraient “perverses”.

Le Royaume-Uni étend sa présence en Estonie

Le Premier ministre annoncera également que la présence militaire du Royaume-Uni en Estonie sera renforcée, une décision qui intervient quelques jours seulement après que l’OTAN a annoncé son intention de augmenter le nombre de troupes à haut niveau de préparation de 650 %, de 40 000 à 300 000.

Selon les responsables, une plus grande présence en Estonie permettrait au Royaume-Uni de fournir des renforts rapides en cas de besoin.

Ailleurs, en arrivant au sommet de l’OTAN à Madrid, le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg, a présenté ses plans pour que 300 000 soldats soient tenus à haut niveau de préparation – contre 40 000 actuellement.

En disant aux radiodiffuseurs qu’il s’attend à ce que les troupes soient prêtes “d’ici l’année prochaine”, M. Stoltenberg a déclaré qu’elles seraient basées dans leur pays d’origine mais qu’elles seraient “pré-affectées à des territoires spécifiques” pour être prêtes à renforcer les défenses là-bas avec du matériel lourd et des fournitures déjà en place en cas de besoin.

La Suède et la Finlande se rapprochent de l’adhésion

A la veille du sommet, le président turc Recep Tayyip Erdogan a levé un blocage sur l’adhésion de la Suède et de la Finlande dans l’OTAN, un coup de pouce majeur pour l’alliance.

Jusqu’à mardi, La Turquie avait résisté à la décisioninsistant sur le fait que les pays nordiques devraient changer leur position sur les groupes rebelles kurdes qu’ils considèrent comme des terroristes.

Cependant, un accord a été conclu, ouvrant la voie à la Finlande et à la Suède.

M. Johnson devrait rencontrer mercredi les dirigeants de la Turquie et des deux pays nordiques en marge du sommet.

Le Royaume-Uni avait soutenu les offres suédoise et finlandaise de rejoindre l’alliance.

M. Johnson a déclaré qu’ils “briseraient des décennies de neutralité historique” pour rejoindre l’organisation, ce qui montrait que l’alliance était “en bonne santé”.

“L’adhésion de la Suède et de la Finlande rendra notre brillante alliance plus forte et plus sûre”, a-t-il déclaré.