Boris Johnson appelle les fantômes à aider à allumer l’ancien téléphone portable dans une tournure bizarre à la ligne d’enquête de Covid

BORIS Johnson a fait appel à des fantômes pour l’aider à allumer son ancien mobile – dans une tournure bizarre à la ligne Covid WhatsApp.

Il est apparu qu’il n’avait donné au Cabinet Office qu’une fraction de ses messages en tant que Premier ministre, nécessaires à l’enquête sur la pandémie.

Boris Johnson a demandé à des fantômes de venir allumer son ancien téléphone portable dans une tournure bizarre de la ligne Covid Whatsapp Crédit : AP

Il a dû changer de téléphone en avril 2021 lorsqu’il a été révélé que son numéro était disponible en ligne.

M. Johnson a déclaré qu’il ne pouvait plus accéder à l’ancien téléphone qui couvre plus d’un an de la pandémie.

Son porte-parole a déclaré: « Après une faille de sécurité très médiatisée, M. Johnson a reçu des responsables de la sécurité le conseil de ne jamais allumer l’ancien appareil. L’effet est que les messages historiques ne sont plus disponibles pour la recherche et que le téléphone n’est pas actif.

« Il a écrit au Cabinet Office pour demander si un support technique et de sécurité peut être fourni afin que le contenu puisse être récupéré sans compromettre la sécurité. »

Ses alliés insistent sur le fait que toute conversation manquante demandée par l’enquête aurait déjà été divulguée par d’autres participants aux conversations.

Cela est venu alors que les ministres ont confirmé qu’ils mèneraient une bataille juridique pour des raisons de confidentialité suite à la demande de la présidente de l’enquête Covid, la baronne Hallett, de publier des messages WhatsApp non expurgés, impliquant plus de 40 personnalités clés.

Le gouvernement a déclaré qu’il n’était pas juste d’inclure « des références à des informations personnelles et familiales, y compris des questions de maladie et de discipline ».

Les travaillistes ont accusé le Premier ministre Rishi Sunak d’être « désespérément distrait par des stratagèmes juridiques pour entraver l’enquête Covid dans une tentative désespérée de retenir des preuves ».

Les Lib Dems l’ont décrit comme « un coup de pied dans les dents pour les familles endeuillées ».

Cependant, le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, a déclaré à TalkTV que l’enquête devrait être donnée « tout ce qu’ils veulent » et qu’il n’y avait « pas de quoi être timide ou gêné ».