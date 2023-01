Boris Johnson appelle à plus de soutien pour l’Ukraine “maintenant” dans un cri de ralliement

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a exhorté les alliés occidentaux à donner à l’Ukraine “toute l’aide dont ils ont besoin” pour vaincre les forces militaires russes, juste un jour après sa visite surprise dans le pays.

Dans un éditorial renouvelant son soutien à la nation déchirée par la guerre, l’ancien Premier ministre écrit : « Regardez ces braves Ukrainiens et répondez-moi à cette question : qu’est-ce qu’on attend ?

M. Johnson s’est positionné comme un allié clé de Kyiv pendant son mandat au n ° 10 et a toujours appelé à un soutien militaire supplémentaire pour l’Ukraine.

Ecrire dans le Courrier quotidien après son dernier voyage, il a déclaré : « Plus tôt nous pourrons aider les Ukrainiens à leur victoire inévitable, plus tôt leurs souffrances seront terminées et plus tôt le monde entier, y compris la Russie, pourra commencer à se remettre de la catastrophe de Poutine.

“Cela exige de nous tous en Occident, tous les amis de l’Ukraine, de doubler et tripler notre soutien.”

M. Johnson a déclaré que les divers succès militaires de l’Ukraine dans l’expulsion des troupes russes à Kyiv, Kharkiv et Kherson seraient considérés comme de “grands faits d’armes des temps modernes”.

Il a écrit dans le journal que plus tôt les forces de Vladimir Poutine pourront être vaincues, plus tôt « le monde entier » pourra commencer à se remettre de la « catastrophe » des dirigeants russes.

Zelenskyy, à droite, et ohnson parlent lors de leur rencontre à Kyiv dimanche (Bureau de presse présidentiel ukrainien)

M. Johnson a ajouté que les troupes de Poutine sont “démoralisées” et que son armée est pleine de “condamnés fraîchement sortis” plutôt que de soldats chevronnés.

Il a ajouté : « Mais aussi gaspilleur qu’il soit, Poutine a toujours des réserves de population ; il a le pouvoir d’enrôler; et il a montré son mépris total pour la valeur de la vie humaine.

« Il prépare maintenant un contre-coup de poing. Et même si les Ukrainiens peuvent le voir venir et absorberont facilement ce coup de poing, ils auront besoin de notre aide pour cette prochaine phase décisive – la reprise du pont terrestre.

« C’est cette bande continue de terre conquise qui longe la côte du Donbass à la Crimée et qui bloque actuellement l’accès de l’Ukraine à la mer d’Azov.

« S’ils peuvent reprendre ce pont terrestre, ou le traverser en voiture et le couper en deux, les Ukrainiens ont gagné. C’est fini pour Poutine.

Zelensky et Boris Johnson photographiés à Kyiv en août de l’année dernière (PA)

L’ancien Premier ministre a déclaré que tout ce dont l’Ukraine avait besoin pour prendre cette décision décisive était “le genre de kit dont l’Occident dispose en abondance” et qu’il n’y avait pas de “but moral” plus élevé que celui donné à l’armée de M. Zelensky.

Il a également déclaré qu’il soutenait la récente décision d’envoyer des chars Challenger 2 dans le pays.

Des images du voyage de M. Johnson ont montré que M. Johnson rencontrait le président ukrainien, lui serrant chaleureusement la main et lui disant “c’est un honneur absolu d’être ici à nouveau”.

“Honneur pour nous”, a répondu M. Zelensky.

Ce voyage intervient alors qu’il fait face à des accusations selon lesquelles il aurait recommandé Richard Sharp pour le poste de président de la BBC des semaines après que M. Sharp l’ait aidé à obtenir un prêt pouvant atteindre 800 000 £ alors qu’il était encore à Downing Street.

Plus tôt cette semaine, M. Johnson a pris la parole lors d’une table ronde sur l’Ukraine au Forum économique mondial de Davos, où il a été présenté comme une “figure légendaire” en Ukraine.