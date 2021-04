BORIS Johnson a annulé son voyage en Inde la semaine prochaine au milieu des craintes concernant une nouvelle variante de Covid-19.

Il devait rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi la semaine prochaine, mais le couple parlera maintenant en ligne à la place.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Boris Johnson ne se rendra pas en Inde plus tard cette semaine alors que les cas de Covid y explosent Crédit: Andrew Parsons / No10 Downing Street

Il devait s’y rendre le 25 avril, mais a déjà dû couper court à la vague croissante de Covid qui frappe le pays.

Le pays a enregistré plus de 190 000 nouveaux cas de Covid par jour alors que les infections continuent de monter en flèche.

On pense qu’une réouverture complète de l’économie combinée à des millions de personnes assistant à des festivals religieux a déclenché une augmentation considérable du nombre de cas.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré aujourd’hui: «À la lumière de la situation actuelle des coronavirus, le Premier ministre Boris Johnson ne pourra pas se rendre en Inde la semaine prochaine.

« Au lieu de cela, les Premiers ministres Modi et Johnson prendront la parole plus tard ce mois-ci pour convenir et lancer leurs plans ambitieux pour le futur partenariat entre le Royaume-Uni et l’Inde.

« Ils resteront en contact régulier au-delà de cela, et ont hâte de se rencontrer en personne plus tard cette année. »

Il a dit ce matin qu’il était « seulement raisonnable » de faire le voyage, et il espérait rencontrer Modi en personne plus tard cette année.

Lors d’une visite dans le Gloucestershire, le Premier ministre a déclaré aux radiodiffuseurs: « La liste rouge est en grande partie l’affaire de l’Agence britannique indépendante de sécurité sanitaire – ils devront prendre cette décision.

« Mais Narendra Modi et moi sommes essentiellement arrivés à la conclusion que, très tristement, je ne pourrai pas continuer le voyage. Je pense qu’il est juste de reporter, étant donné ce qui s’est passé en Inde, la forme de la pandémie. là.

« Des pays du monde entier, y compris le nôtre, ont vécu cela. Je pense que tout le monde a une immense sympathie pour l’Inde, ce qu’ils vivent.

« Et je veux juste souligner que c’est, nous allons y retourner, la relation entre le Royaume-Uni et l’Inde est d’une importance capitale, et je parlerai à Narendra Modi lundi, nous allons essayer de faites tout ce que nous pouvons, virtuellement.

CAISSE SPIRALE

« Bien sûr, ce sera frustrant, mais nous essaierons de reproduire autant que nous le pouvons à distance, puis nous serons impatients de le faire en personne lorsque les circonstances le permettront, et espérons-le avant le sommet de la police en novembre. faites venir Narendra Modi pour le G7 en juin. «

Le voyage – qui a été présenté comme la première visite majeure du Premier ministre depuis son entrée en fonction, devait avoir lieu en janvier.

Les deux hommes devaient discuter des relations commerciales post-Brexit et amener l’Inde à adhérer aux objectifs de changement climatique avant la COP26 cet automne, qui se tiendra à Glasgow.

Mais il a dû être remis en place lorsque le Royaume-Uni est revenu en lock-out.

Cependant, l’Inde connaît maintenant une énorme augmentation des cas – la capitale Delhi étant maintenant remise en lock-out.

Pendant ce temps, il y a une pénurie de vaccins, de lits d’hôpitaux et les experts dans la capitale pensent que leur service de santé pourrait ne pas être en mesure de faire face.

Il est intervenu au milieu des appels lancés à l’Inde pour qu’elle figure sur la liste rouge des voyages du Royaume-Uni aujourd’hui en raison de la spirale des cas dans le pays.

Une nouvelle variante de Covid-19 en provenance d’Inde a été découverte et des dizaines de cas ont également été découverts au Royaume-Uni.

Plus tôt dans la journée, Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré que les variantes du virus à l’origine du Covid-19 « constituent une menace » et que les personnes vulnérables pourraient être « prises au dépourvu ».

La variante, également connue sous le nom de B.1.617, est actuellement désignée comme une « variante à l’étude » (VUI) plutôt que comme une « variante préoccupante » (COV), comme celles identifiées pour la première fois dans le Kent, Manaus (Brésil) ou en Afrique du Sud. .

« NOUS SOMMES TOUJOURS VULNÉRABLES »

Il peut être remonté dans la liste si les scientifiques pensent qu’il est plus contagieux ou pourrait affecter les gens différemment.

Le professeur Altmann a déclaré que certaines personnes dans la population sont encore vulnérables et peuvent « encore être prises au piège » par des variantes – qui pourraient être plus résistantes au vaccin, bien qu’il n’y ait pas encore de preuve que ce soit le cas.

Il a déclaré plus tôt à Good Morning Britain d’ITV: « Je suis préoccupé par toutes les variantes. Ne vous méprenez pas, je pense que notre feuille de route se déroule bien et pour le moment, dans ce pays, nous nous en tirons plutôt bien, appréciant le déverrouillage.

« Mais là-bas, il y a la variante indienne, sud-africaine, brésilienne, etc., et elles constituent une menace. »

Il a ajouté: «Pour le moment, nous sommes toujours vulnérables, et certaines personnes de notre population sont toujours vulnérables – ce que j’entends par là, c’est que la variante indienne, par exemple, a certainement une mutation comme celles qui échappent aux meilleurs anticorps neutralisants.

«D’après tout ce que j’ai vu, je suppose que cela deviendra une variante préoccupante.

« Quand cela devient une variante préoccupante, je serais assez surpris si l’Inde ne figurait pas sur la liste rouge. »

Le Dr Jeffrey Barrett, directeur de l’Initiative de génomique Covid-19 au Wellcome Sanger Institute, a déclaré que la variante du virus identifiée pour la première fois en Inde devrait être « surveillée attentivement », mais ce n’est « probablement pas au plus haut niveau des mutations qui génèrent le le plus préoccupant « .

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que les premiers cas de la variante avaient été identifiés à la fin de l’année dernière.

« Cette variante a quelques mutations qui font partie de celles que nous pensons importantes et qui devraient être surveillées attentivement, mais elles ne sont probablement pas au plus haut niveau des mutations, par exemple dans la variante B117 – ou Kent – ou la variante sud-africaine, qui suscite le plus d’inquiétude.

« Et en termes de propagation, il est clair que cette variante a augmenté en fréquence en Inde à peu près au même moment que leur très grande et tragique vague récente,

«Mais je ne pense tout simplement pas que nous sachions encore s’il existe une relation de cause à effet – est-ce que cette variante est à l’origine de cette propagation? Ou est-ce que cela se produit en même temps peut-être par coïncidence?

Il a ajouté: « Et une chose à noter est qu’il y a eu quelques séquences de cette variante B.1.617 vues à la fin de l’année dernière. Et donc, dans un certain sens, si elle conduit vraiment cette vague, le fusible brûle depuis assez longtemps. , ce qui le rendrait probablement moins transmissible que le B117. «

Lorsqu’on lui a demandé si l’Inde devait être placée sur la soi-disant «liste rouge» des voyages, Andrew Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College London, a déclaré qu’il préférait «faire preuve de prudence et agir le plus tôt possible. « , mais que la décision était politique.

Le professeur Hayward, qui fait partie du groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), et également membre du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré au programme Today: « Les preuves d’une transmissibilité accrue et d’une échappatoire à l’immunité sont circonstancié.

« Cela dit, il faudra au moins plusieurs semaines avant que ces preuves ne se raffermissent et que nous en découvrons plus.

« Certes, certains pays et régions ont estimé que cela leur suffisait pour être très préoccupés – par exemple, Hong Kong a mis une interdiction de voyager de deux semaines, ce qui leur permettra d’en savoir un peu plus. »

Selon la dernière mise à jour de Public Health England (PHE), 73 cas de la variante B.1.617, qui a été découverte pour la première fois en Inde, ont été trouvés en Angleterre, ainsi que quatre cas en Écosse.

Il existe quatre soi-disant «variantes préoccupantes» et sept «variantes sous enquête» qui ont été identifiées au Royaume-Uni.