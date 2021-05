Boris Johnson «  annule les progrès  » sur la réforme des Lords en emballant des bancs rouges avec de nouveaux pairs

Un comité de la Chambre des Lords a appelé à une limite légale du nombre de nouvelles pairies, après que Boris Johnson ait été accusé d’avoir bourré les bancs rouges de la Chambre haute avec ses copains.

Et le panel multipartite a déclaré que les projets de réduction de la taille des Lords devraient être accélérés, notamment en mettant fin au système d’élections partielles pour remplacer les pairs héréditaires.

Theresa May a accepté en 2017 de restreindre volontairement les nominations à la Chambre des lords, dans le cadre d’un système «deux contre un» conçu pour réduire la taille de la deuxième chambre à 600 sur une décennie.

Mais son successeur, M. Johnson, a été aujourd’hui accusé d’avoir «annulé» l’effort en nommant 79 nouveaux pairs en moins de deux ans au pouvoir, contre 43 par Mme May sur une période de trois ans.

Les nominations – y compris son négociateur sur le Brexit David Frost, son assistant Eddie Lister, le donateur Peter Cruddas et son frère Jo Johnson – ont porté le nombre total de pairs au-dessus de 830, maintenant la position de la Chambre des lords en tant que deuxième plus grande chambre législative au monde après la Chine nationale. Congrès du peuple.

Dans un rapport publié aujourd’hui, le Comité du Lord Speaker sur la taille de la Chambre a déclaré que l’approche volontaire était «trop vulnérable aux événements politiques» et qu’elle devrait maintenant être remplacée par une limite légale aux nominations.

Le président du comité, Lord Burns, a déclaré: «Les preuves montrent qu’une approche volontaire ne fonctionne plus et que tout progrès réalisé est annulé par un trop grand nombre de nominations.

«Une nouvelle approche est donc nécessaire si nous voulons faire de sérieux progrès dans ce domaine.»

Le comité a constaté que des plans visant à réduire le nombre de pairs existants étaient mis en œuvre comme prévu en 2017, avec 119 départs au cours de cette période.

Mais il a indiqué que dans le même temps, il y avait eu 113 nouvelles nominations, soit près du double de la limite recommandée par le Comité de 60.

Le Lord Speaker, Lord McFall of Alcluith, a déclaré: «Lord Burns et son comité ont fait un travail important et ont proposé des solutions pratiques pour réduire la taille de la Chambre.

«En tant que Lord Speaker, j’ai l’intention de soulever ces questions au plus haut niveau. Le moment est venu de redoubler d’efforts et d’accélérer les progrès, et non de renoncer. En fin de compte, une maison plus petite et plus efficace profitera davantage au public que nous sommes ici pour servir.