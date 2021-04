BORIS Johnson a abandonné les projets de briefings télévisés à la Maison Blanche du No10 – malgré des dépenses de 2,6 millions de livres sterling pour un studio construit sur mesure.

Les rénovations ont été achevées plus tôt cette année, mais la salle spéciale de haute technologie ne sera désormais utilisée par les ministres qu’après le coûteux demi-tour.

Le studio de 2,7 millions de livres sterling ne sera désormais utilisé que par le Premier ministre et ses ministres

Allegra Stratton se tournera désormais plutôt vers les problèmes écologiques

M. Johnson avait embauché l’ex-journaliste d’ITV News Allegra Stratton comme visage de son opération de presse quotidienne inspirée par Washington.

Mais hier soir, elle a plutôt été nommée son porte-parole sur le changement climatique avant le sommet historique de la Cop26 de novembre à Glasgow.

En février, The Sun a révélé la flambée des coûts des nouvelles rénovations de la télévision à côté du bureau du Premier ministre au 9 Downing Street.

Le plan de séances d’information à la caméra trois fois par semaine a été tranquillement glacé après que M. Johnson ait eu froid aux yeux sur l’idée lors du récent verrouillage.

Les disputes amères sur la nomination de Mme Stratton avaient contribué à déclencher la chute du puissant assistant de M. Johnson, Dominic Cummings, et du spin-doctor en chef Lee Cain, dans la furieuse guerre civile de Downing Street à la fin de l’année dernière.

Depuis lors, le studio ultramoderne n’a été utilisé que pour une poignée de conférences de presse Covid.

La salle de briefing remaniée est calquée sur l’aile ouest de Washington, mais a été critiquée comme trop somptueuse et chère.

Hier soir, une source a déclaré au Sun: « Les briefings quotidiens ont toujours été une recette pour un désastre, il a juste fallu un peu de temps à tout le monde pour y parvenir. »

Mais les initiés de Downing Street ont insisté sur le fait que le nouveau studio serait utilisé régulièrement par les ministres après le succès des briefings de Covid qui ont généré des millions de téléspectateurs sur les ondes et en ligne.

Allegra Stratton a déclaré: «Je suis ravie de commencer ce nouveau rôle.

« La conférence COP26 sur le climat est une occasion unique de créer un monde plus propre et plus vert et je suis impatient de travailler avec le Premier ministre et Alok Sharma pour en assurer le succès. »