Boris Johnson a été contraint aujourd’hui de renoncer à son projet de claquer le tambour pour «Global Britain» lors d’un voyage post-Brexit en Inde.

Le Premier ministre a annulé les projets de visite à New Delhi plus tard ce mois-ci après avoir introduit un troisième verrouillage en Angleterre qui durera au moins jusqu’à la mi-février.

Il avait accepté une invitation à rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi lors de son premier grand voyage après le départ complet de la Grande-Bretagne de l’UE, en signe d’intention de renforcer les liens plus larges du Royaume-Uni dans le monde.

Mais aujourd’hui, M. Johnson a informé M. Modi lors d’un appel de Downing Street que le voyage ne serait pas possible.

Une porte-parole de Downing Street a déclaré: ‘[He] s’est entretenu ce matin avec le Premier ministre Modi, pour exprimer son regret de ne pas pouvoir se rendre en Inde plus tard ce mois-ci comme prévu.

« À la lumière du verrouillage national annoncé hier soir et de la vitesse à laquelle la nouvelle variante de coronavirus se propage, le Premier ministre a déclaré qu’il était important pour lui de rester au Royaume-Uni afin de pouvoir se concentrer sur la réponse nationale au virus. ‘

Cependant, M. Johnson a également exprimé l’espoir qu’ils seraient en mesure de se rencontrer au cours du premier semestre de cette année avant un suummit du G7 prévu en Grande-Bretagne.

L’Inde est considérée comme un partenaire stratégique clé pour le Royaume-Uni, car elle cherche à ouvrir une nouvelle voie après avoir rompu ses liens avec Bruxelles.

M. Johnson aurait été le premier PM depuis John Major à assister à son événement annuel de la fête de la République en tant qu’invité d’honneur.

Cela aurait également été sa première visite bilatérale majeure depuis son entrée au n ° 10 en juillet 2019 – bien qu’une grande partie de cette période ait été dominée par la pandémie de coronavirus.

Annonçant la visite en décembre, Downing Street a déclaré que M. Johnson profiterait de ce voyage pour renforcer la coopération dans les domaines du commerce et des investissements, de la défense et de la sécurité, de la santé et du changement climatique.

Les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Inde valent environ 24 milliards de livres sterling par an et soutiendraient environ un demi-million d’emplois.

Il existe 842 entreprises indiennes au Royaume-Uni avec un chiffre d’affaires combiné de 41,2 milliards de livres sterling.