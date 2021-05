Boris Johnson annonce une enquête sur la réponse Covid du gouvernement – mais elle ne commencera qu’au printemps 2022

Boris Johnson a annoncé qu’une enquête publique sur la gestion de la pandémie par le gouvernement débutera à partir du printemps 2022.

Le Premier ministre a déclaré que l’enquête se déroulerait en vertu de la Loi sur les enquêtes de 2005 – ce qui signifie qu’il aura le pouvoir d’obliger les témoins à donner des conseils.

Confirmant l’enquête, il a déclaré que le gouvernement avait «l’obligation» de tirer toutes les leçons de la crise, ajoutant: «Le gouvernement mettra en place une enquête publique indépendante sur une base statutaire».

Suggérant qu’il y avait une «forte probabilité de montée subite» en hiver, il a déclaré que le moment propice pour l’ouverture d’une enquête serait le printemps 2022.

Expliquant pourquoi une enquête aurait lieu au printemps 2022, il a déclaré: «Nos propres conseillers scientifiques estiment que bien que des données plus positives arrivent et que les perspectives s’améliorent, il pourrait encore y avoir une autre résurgence des hospitalisations et des décès.

«Nous sommes également confrontés à la menace de nouvelles variantes et si elles s’avéraient hautement transmissibles et échappaient à la protection de nos vaccins, elles auraient le potentiel de souffrir encore plus que ce que nous avons enduré en janvier. Il y a en tout cas une forte probabilité cet hiver lorsque le temps favorise la transmission de maladies respiratoires.