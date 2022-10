Boris Johnson annonce qu’il ne se présentera pas pour être le prochain Premier ministre britannique

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson s’est retiré dimanche de la course à la tête du Parti conservateur, affirmant qu'”on ne peut gouverner efficacement que si l’on a un parti uni au parlement”.

“Il y a de très bonnes chances que je réussisse aux élections avec les membres du Parti conservateur – et que je puisse en effet être de retour à Downing Street vendredi”, a déclaré Johnson dans un communiqué.

“Mais au cours des derniers jours, j’en suis malheureusement arrivé à la conclusion que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire.”

Johnson a officiellement démissionné le mois dernier et a été remplacé par Liz Truss, qui a ensuite démissionné la semaine dernière après seulement 44 jours au pouvoir.

LE PRÉSIDENT BIDEN DIT QUE LE PLAN DE RÉDUCTION D’IMPÔTS DU PREMIER MINISTRE ROYAUME-UNI LIZ TRUSS ÉTAIT UNE “ERREUR”

Il était rentré au Royaume-Uni la semaine dernière après des vacances dans les Caraïbes pour tenter d’obtenir le soutien de 100 législateurs et de forcer le concours à se dérouler dans une élection.

Johnson se retirant de la course ouvre la voie à son ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, pour être le prochain Premier ministre.

Sunak, qui, selon la BBC, bénéficie du soutien de près de 150 législateurs, a déclaré dimanche qu’il voulait “réparer notre économie, unir notre parti et livrer pour notre pays”.

“Le choix que fait notre Parti maintenant décidera si la prochaine génération de Britanniques aura plus d’opportunités que la précédente. C’est pourquoi je me présente pour être votre prochain Premier ministre et chef du Parti conservateur”, a déclaré Sunak dans un communiqué dimanche. .

“Il y aura de l’intégrité, du professionnalisme et de la responsabilité à tous les niveaux du gouvernement que je dirige et je travaillerai jour après jour pour faire le travail.”

Si l’autre candidat principal, Penny Mordaunt, ne parvient pas à obtenir le soutien de 100 législateurs d’ici lundi, alors Sunak sera automatiquement nommé Premier ministre. Si les deux candidats obtiennent le soutien de 100 législateurs, les membres du parti voteront cette semaine et un gagnant sera annoncé vendredi.

Reuters a contribué à ce rapport.