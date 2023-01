Boris Johnson affirme que Vladimir Poutine a menacé de le tuer avec un missile avant l’invasion russe de l’Ukraine | Politique Nouvelles

Boris Johnson a affirmé que Vladimir Poutine avait menacé de le tuer avec un missile lors d’un appel avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’ancien premier ministre a allégué le dirigeant russe lui a dit “Je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, ça ne prendrait qu’une minute” lors d’une conversation “extraordinaire” qui a eu lieu en février après sa visite à Kyiv.

Monsieur Johnsonqui deviendrait l’un des principaux soutiens de Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy l’administration dans les mois qui ont suivi l’invasion de la Russie, a fait cette affirmation dans le cadre d’une nouvelle série de la BBC Two examinant comment l’Occident s’est attaqué à M. Poutine dans les années qui ont précédé la guerre.

L’ancien Premier ministre a rappelé que lors de sa visite à Kyiv, il avait averti M. Poutine qu’une invasion de l’Ukraine serait désastreuse et que les sanctions occidentales seraient plus sévères contre la Russie s’il le faisait.

M. Johnson a également déclaré avoir déclaré au dirigeant russe que l’escalade ne ferait que voir les États occidentaux augmenter leur soutien à l’Ukraine, ce qui signifie “plus d’OTAN, pas moins d’OTAN” aux frontières de la Russie.

“Il a dit : ‘Boris, tu dis que l’Ukraine ne rejoindra pas l’OTAN de si tôt. […] Qu’est-ce qui arrive bientôt ? et j’ai dit “Eh bien, il ne rejoindra pas l’OTAN dans un avenir prévisible”. Vous le savez parfaitement bien “”, a déclaré M. Johnson à propos de l’appel avec M. Poutine.

“Il m’a en quelque sorte menacé à un moment donné et m’a dit : ‘Boris, je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, ça ne prendrait qu’une minute’, ou quelque chose comme ça.

“Je pense que d’après le ton très détendu qu’il prenait, le genre d’air de détachement qu’il semblait avoir, il ne faisait que jouer avec mes tentatives pour le faire négocier.”

Plus tôt ce mois-ci, M. Johnson a effectué une visite surprise en Ukraine au milieu d’un examen renouvelé de ses finances personnelles.

Boris Johnson en visite en Ukraine



L’ancien Premier ministre a déclaré que c’était un “privilège” d’être invité dans ce pays déchiré par la guerre par le président Volodymyr Zelensky, avec qui il a eu une relation de travail étroite pendant son mandat.

Downing Street a indiqué que Rishi Sunak était “soutien” à la visite, après avoir affirmé que cela pourrait saper son autorité en matière de politique étrangère.

M. Johnson a été photographié en train de visiter Borodianka près de Kyiv – une ville fortement endommagée par l’invasion russe.

Dans un communiqué, M. Johnson a déclaré: “La souffrance du peuple ukrainien dure depuis trop longtemps.

“La seule façon de mettre fin à cette guerre est que l’Ukraine gagne – et qu’elle gagne aussi vite que possible. C’est le moment de doubler et de donner aux Ukrainiens tous les outils dont ils ont besoin pour finir le travail.”

Un porte-parole de M. Johnson a ajouté qu’il soutenait pleinement la politique du gouvernement britannique sur l’Ukraine, y compris la récente décision d’envoyer des chars Challenger 2.

L’ancien Premier ministre s’est présenté comme un allié clé de Kyiv pendant son séjour au numéro 10, apportant son soutien et appelant les alliés occidentaux à emboîter le pas dans les premiers jours de l’invasion russe en février dernier.

Alors que son poste de Premier ministre en proie à des scandales se déroulait, M. Johnson a été accusé d’avoir utilisé des voyages en Ukraine ou des appels téléphoniques avec M. Zelenskyy comme distraction pour les crises à la maison.

Johnson: les demandes de prêt sont “un non-sens complet”



Ce voyage est intervenu au milieu d’allégations, le président de la BBC, Richard Sharp a aidé l’ancien premier ministre à obtenir une garantie pour un prêt – et que M. Johnson a ensuite recommandé M. Sharp pour le rôle de président de la BBC.

Le porte-parole de M. Johnson a démenti le rapport en le qualifiant de “déchets”.

Les hauts conservateurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant le voyage, le président du comité restreint de la défense des Communes, Tobias Ellwood, déclarant au journal que M. Johnson ne devrait “pas interférer avec la messagerie ou les lignes de communication officielles” entre Londres et Kyiv.