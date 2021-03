Boris Johnson et Arlene Foster

Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il doit y avoir le consentement des syndicalistes pour le protocole d’Irlande du Nord, car il a averti que cela ne fonctionnait pas comme il l’avait envisagé.

Le Premier ministre aurait été en «mode écoute» alors qu’il visitait la circonscription de Fermanagh à Belfast et Arlene Foster pour une série d’engagements vendredi, avant de s’entretenir plus tard avec le Premier ministre et son adjoint, Lord Dodds.

Cependant, il a subi une nouvelle pression de Mme Foster pour déchirer le protocole «intolérable» régissant le commerce post-Brexit entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, qui a été accusé d’avoir causé des perturbations majeures en raison de la bureaucratie et des contrôles supplémentaires.

Mme Foster a également profité de la visite pour souligner à M. Johnson les implications pratiques sur le terrain, soulignant qu’une école locale de sa circonscription n’avait pas été en mesure d’importer des arbres d’Angleterre en raison des règles de l’UE concernant le transport du sol.

La décision de s’entretenir avec le DUP a été critiquée par la vice-présidente du Sinn Fein, Michelle O’Neill, qui a snobé une invitation à rencontrer M. Johnson au motif que le parti n’avait pas reçu de réponse à une demande de tenir ses propres discussions.

Par ailleurs, Lord Frost, le ministre en charge des relations avec l’UE, a insisté vendredi sur le fait qu’une baisse historique des flux commerciaux entre l’UE et le Royaume-Uni en janvier était due à une «combinaison unique» de facteurs, notamment le stockage et le covid-19.

Elle est intervenue après que de nouveaux chiffres de l’Office for National Statistics aient montré une baisse de 41% des exportations britanniques vers le bloc au cours du premier mois suivant la fin de la période de transition, parallèlement à une baisse de 28% des importations de l’UE.

Il a représenté la plus forte baisse des exportations et des importations avec l’UE depuis le début de records comparables en 1997, bien que Lord Frost ait insisté sur le fait que le Brexit et le stockage de covid, ainsi que les verrouillages à travers l’Europe, avaient contribué à la baisse.

Le gouvernement a également affirmé que les volumes de fret étaient revenus à la normale en février.

1. J’ai regardé les chiffres du commerce d’aujourd’hui. La combinaison unique de facteurs de ce mois-ci a rendu inévitable des chiffres inhabituels en janvier. Comme @ONS a souligné, il faut faire preuve de prudence lors de l’interprétation de ces statistiques. Pourquoi? – David Frost (@DavidGHFrost) 12 mars 2021

La semaine dernière, le Royaume-Uni a choisi de prolonger unilatéralement les délais de grâce pour les supermarchés et les coursiers opérant en Irlande du Nord, tout en assouplissant les exigences sur une série d’autres marchandises, y compris celles liées aux mouvements de sol.

L’UE affirme que cette décision a enfreint le protocole, qui est supervisé conjointement par les deux parties, et se prépare maintenant à lancer une action en justice en représailles.

Cependant, Mme Foster et d’autres partis syndicalistes, qui veulent revoir complètement le protocole, disent que les mesures temporaires ne vont pas assez loin pour empêcher la dislocation rampante de l’Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni.

S’exprimant par la suite, M. Johnson a déclaré qu’il y avait un besoin de «symétrie et d’équilibre» dans le commerce post-Brexit en Irlande du Nord, ajoutant que les syndicalistes ainsi que les nationalistes – qui sont en faveur du protocole parce qu’il assure des liens plus étroits avec la République d’Irlande – devaient être en mesure de le soutenir.

« Il doit y avoir un consentement est-ouest à ce qui se passe, ainsi que nord-sud. Nous voulons nous assurer que cela est intégré à cela. »

Défendant la décision du gouvernement d’agir unilatéralement la semaine dernière, M. Johnson a déclaré plus tard, lors d’une conférence de presse régionale, que les nouveaux contrôles aux frontières requis en vertu du protocole n’étaient pas effectués comme il l’entendait.

« Cela doit être corrigé, vous ne pouvez pas avoir une situation dans laquelle de la terre, des parcelles ou des tracteurs avec de la boue sur leurs pneus ou quoi que ce soit d’autre ne puissent pas se déplacer facilement d’une partie du Royaume-Uni à une autre – c’est un seul Royaume-Uni », at-il ajoutée.

«Ce que je ne voulais pas voir, c’était des tas de contrôles sur des choses allant de GB à NI de manière à interrompre les échanges et à embrouiller et irriter les gens.

« Je ne voulais pas voir d’obstacles à la circulation des saucisses et des tracteurs avec de la boue sur leurs pneus et tout le reste, et je ne pensais pas non plus que ce serait nécessaire et je pense que c’est pourquoi nous avons mis en place les servitudes que nous avons, parce que je pense qu’il est judicieux qu’il y ait un certain équilibre dans tout cela et je pense qu’il y a une voie à suivre et c’est ce que nous voulons avoir. «

Pendant ce temps, le chef du DUP à Westminster a salué l’idée que la Chambre des communes siège brièvement chaque année dans les pays décentralisés, demandant que l’Irlande du Nord soit la première à en bénéficier.

La proposition – une tentative de renforcer les liens à travers le Royaume-Uni – est poussée par Jacob Rees-Mogg, le leader de la Chambre des communes. Il a été rapporté pour la première fois par le Daily Telegraph.

Sir Jeffrey Donaldson, député de Lagan Valley, a déclaré que la proposition pour les députés de siéger occasionnellement à Stormont, Holyrood et au Parlement gallois était «formidable» et «merveilleuse».