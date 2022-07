Boris Johnson affirme que la “mission est largement accomplie” alors que les fidèles députés conservateurs applaudissent lors des derniers PMQ

Boris Johnson a signé après trois ans en tant que Premier ministre en disant aux députés de la Chambre des communes : « Hasta la vista, baby ».

Lors de sa dernière apparition à la boîte d’expédition en tant que Premier ministre, M. Johnson a remporté une ovation debout des députés conservateurs alors qu’il se vantait de ses réalisations au pouvoir et donnait des conseils à son éventuel successeur, lui disant de “se concentrer sur la route à venir, mais vérifiez toujours le rétroviseur ».

Bien qu’il ait juré d’intervenir dans la bataille pour le remplacer en tant que chef conservateur, M. Johnson a pris un coup à peine dissimulé contre le favori des députés Rishi Sunak, se plaignant de la façon dont le Trésor avait fait obstacle à ses projets d’investissement à grande échelle. Et ses éloges pour les succès de la politique étrangère sur l’Ukraine et les accords commerciaux ont été considérés par de nombreux députés comme une approbation voilée de la rivale de l’ancienne chancelière, Liz Truss.

L’utilisation par le Premier ministre du slogan d’Arnold Schwarzenegger – espagnol pour “à plus tard” – ainsi que son commentaire “mission largement accomplie … pour l’instant” ont conduit à la spéculation – fermement démentie par les aides – qu’il laissait la porte ouverte pour un retour .

Malgré un appel du président Sir Lindsay Hoyle pour que les députés tempèrent leur langage à l’occasion des adieux du Premier ministre, M. Johnson s’est livré à son habituelle invective dispersée, qualifiant Keir Starmer de “bollard humain inutile”.

Il s’est vanté que son successeur “essuierait le sol” avec le leader travailliste “comme un détergent ménager”.

Mais Starmer a utilisé les mots des candidats à la direction des conservateurs pour faire exploser le bilan du Premier ministre au pouvoir, citant l’avertissement de Liz Truss selon lequel les 15 hausses d’impôts introduites sous Johnson « menaient le pays à la récession » et l’admission de Penny Mordaunt selon laquelle les services publics étaient dans « une crise désespérée ». Etat”.

“Ils nous ont mis dans ce pétrin et ils ne savent pas comment nous en sortir”, a déclaré le dirigeant travailliste.

Presque seule parmi les députés conservateurs, Theresa May ne s’est pas jointe aux applaudissements du premier ministre sortant. L’ancienne Premier ministre, qui n’a guère tenté de dissimuler son dégoût pour le leadership de Johnson, s’est levée mais est restée impassible et n’a pas applaudi.

Les députés travaillistes n’ont pas pris part aux applaudissements, se dirigeant vers les portes de sortie alors que Johnson signait une liste de ses réalisations revendiquées au pouvoir. Quelques instants plus tôt, des députés de l’opposition avaient crié “Non!” en tant que député conservateur vétéran, Sir Edward Leigh a demandé s’il pouvait remercier M. Johnson pour son service “au nom de la Chambre”.

Les derniers PMQ du mandat de trois ans de M. Johnson sont survenus 13 jours seulement après qu’il a été expulsé par des démissions massives, une révolte du cabinet et des dizaines de députés d’arrière-ban n’exprimant aucune confiance en sa direction du pays.

La Chambre des communes étant sur le point d’entrer en vacances d’été jeudi, il s’agira probablement de la dernière apparition du Premier ministre sortant à la boîte d’expédition, avec un nouveau chef conservateur révélé le 5 septembre.

S’adressant à ses collègues quelques heures seulement avant que Mme Mordaunt ne soit éliminée de la course à la direction, laissant Sunak et Truss se présenter au scrutin des membres du parti, M. Johnson a offert “quelques conseils” à son successeur, “qui qu’il soit”. .

“Numéro un : restez proches des Américains, défendez les Ukrainiens, défendez la liberté et la démocratie partout”, a-t-il déclaré.

“Réduisez les impôts et déréglementez partout où vous le pouvez pour en faire le meilleur endroit où vivre et investir, ce qu’il est.”

Dans ce qui semblait être un coup à peine voilé contre son ancien chancelier, M. Sunak, qui a précipité une série de démissions il y a quinze jours alors qu’il démissionnait, M. Johnson a ajouté: “J’aime le Trésor, mais rappelez-vous que si nous avions toujours écouté le Trésor nous n’aurions pas construit la M25 ou le tunnel sous la Manche.

Il a poursuivi : « Concentrez-vous sur la route devant vous, mais souvenez-vous toujours de regarder dans le rétroviseur et rappelez-vous surtout que ce n’est pas Twitter qui compte.

“Ce sont les gens qui nous ont envoyés ici, et oui les dernières années ont été le plus grand privilège de ma vie et il est vrai que j’ai aidé à obtenir la plus grande majorité conservatrice depuis 40 ans et un énorme réalignement de la politique britannique.

“Nous avons transformé notre démocratie et restauré notre indépendance nationale… J’ai aidé ce pays à traverser une pandémie et aidé à sauver un autre pays de la barbarie, et franchement, c’est suffisant pour continuer.”

L’attaché de presse du Premier ministre a nié que les commentaires de M. Johnson visaient à influencer les votes des députés conservateurs lors du cinquième et dernier scrutin de Westminster sur la direction, qui se déroulait dans les heures suivantes.

“C’est une convention de longue date pour les premiers ministres de ne pas commenter les élections à la direction”, a-t-elle déclaré.

Elle a refusé de confirmer si M. Johnson avait voté aux élections pour son successeur ou le ferait plus tard dans la journée.

Et elle a écarté les suggestions selon lesquelles son choix de mots laissait la voie ouverte à un retour, déclarant aux journalistes: “C’était sa façon de dire adieu.”

Le comité conservateur de 1922 a reçu une pétition de 2 000 signatures d’activistes conservateurs, demandant que le nom de M. Johnson soit ajouté au bulletin de vote lors du vote de cet été pour le nouveau chef, aux côtés des candidats qui occupent les première et deuxième places lors du vote des députés. aujourd’hui.

Mais l’attaché de presse du Premier ministre a déclaré aux journalistes: “Je pense que vous l’avez entendu dire très clairement au revoir à son rôle de Premier ministre au Parlement aujourd’hui et parler de son bilan sur trois ans et de ses conseils pour son successeur.”