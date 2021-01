Boris Johnson a tenté de commencer 2021 dans une ambiance optimiste aujourd’hui, insistant sur le fait que cela peut être « une année de changement et d’espoir » après l’émission d’horreur de 2020.

Le Premier ministre a utilisé une colonne de journal pour offrir l’espoir que le pire de la pandémie de coronavirus était derrière la Grande-Bretagne grâce à l’arrivée de nouveaux vaccins en cours de déploiement par le NHS.

Et il a dit que le Brexit, qui a finalement eu lieu à 23 heures la nuit dernière, signifiait également que de bons moments pourraient être à l’horizon.

Il a même affirmé que le départ de l’UE plus de quatre ans après le référendum signifiait «la fin des querelles rancunières au sujet de« l’Europe »« qui a tourmenté notre politique pendant si longtemps ».

Mais il a tempéré son optimisme naturel par un avertissement indiquant que la nation était encore confrontée à des temps difficiles avant que les choses ne commencent à s’améliorer, en disant: «Nous devons faire face à la réalité du défi à venir».

Il a déclaré: « Avec un excellent accord sur le Brexit et un vaccin bon marché et efficace fabriqué au Royaume-Uni, nous créons le trampoline potentiel pour le rebond national.

«Le moment n’est pas encore venu; et je ne saurais trop insister sur le fait que les semaines et les mois à venir exigeront encore du courage, de la patience et de la discipline.

« Mais à chaque coup qui va dans les bras des personnes âgées et vulnérables, nous changeons les chances: contre Covid et en faveur de la race humaine. Au loin et à travers l’obscurité, nous pouvons voir l’enseigne de pub brillamment éclairée de notre destination – la vie conviviale normale que nous avons été obligés de quitter et qui est si vitale pour notre économie.

«Nous n’en sommes pas encore là, mais nous ne sommes pas loin; et le plus important, nous pouvons voir avec une clarté toujours croissante comment nous allons y parvenir.

La Grande-Bretagne a vu la nouvelle année hier soir avec des avertissements selon lesquels les restrictions de Covid pourraient durer jusqu’à l’été, et la suggestion que certaines écoles pourraient devoir rester fermées jusqu’en février pour aider à contrôler une nouvelle souche plus infectieuse du virus.

L’économie rebondira au rythme le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale et augmentera de 8% en 2021 L’économie britannique va croître à son rythme le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale cette année alors qu’elle rebondira sur Covid, prédisent aujourd’hui les experts. Le revenu national devrait augmenter de 8% en 2021 – alimenté par des milliards d’économies que les Britanniques ont hâte de dépenser. Et l’accord sur le Brexit devrait encore stimuler l’économie dans les mois à venir. Les prévisions optimistes interviennent le jour où la Grande-Bretagne s’engage dans une nouvelle relation commerciale avec l’UE. Le Center for Economics and Business Research a déclaré que l’économie bénéficierait des vaccins, de l’accord sur le Brexit et du départ de Donald Trump de la Maison Blanche. Le vice-président Doug McWilliams a déclaré que l’amour des Britanniques pour les dépenses aiderait également. « Notre tendance à éclabousser une fois que nous sommes libérés du confinement est plus forte que dans de nombreux autres pays », a-t-il déclaré. «Si vous donnez de l’argent aux Allemands ou aux Singapouriens, ils le sauveront ou y penseront pendant un moment. Les Britanniques vont juste le dépenser. La reprise économique sera plus rapide et plus forte que les gens ne le pensent. Les signes d’optimisme sont évidents depuis l’accord de la veille de Noël sur le Brexit et ont été renforcés cette semaine par l’approbation du vaccin d’Oxford.La livre a terminé 2020 à un niveau élevé, atteignant son plus haut niveau de l’année face au dollar. Et le FTSE 100 a terminé l’année avec 23% d’avance sur son point bas de mars – bien qu’il soit encore 14% plus bas qu’il y a 12 mois.

Écrivant dans le Telegraph, M. Johnson a déclaré: « Nous devons faire face à la réalité du défi à venir – les conséquences économiques amères d’être forcé de lutter contre Covid avec des verrouillages.

«Nous savons que de nombreuses personnes ont perdu et continueront de perdre leur emploi – sans aucune faute de leur part. Nous poursuivrons nos mesures pour aider les entreprises et protéger les emplois et les moyens de subsistance. Mais nous savons aussi qu’il n’y a pas de pays sur Terre qui soit aussi fertile pour créer de nouveaux emplois, pour évoquer de nouvelles idées et de nouvelles industries là où il n’en existait pas auparavant.

S’agissant du Brexit, qui s’est produit à 23 heures hier soir, il a ajouté: « Vous ne pouviez pas avoir votre gâteau et le manger, nous a-t-on dit. Peut-être serait-il indûment provocateur de dire que c’est un traité de gâteau; mais il est certainement du département de la pâtisserie. Je pense que c’est une grande victoire pour les deux côtés de la Manche.

«Pour nous, cela signifie la fin des querelles rancunières à propos de l ‘« Europe »qui tourmentent notre politique depuis si longtemps.

« Cela signifie la fin de ce sentiment de malaise qu’on nous demandait constamment de nous inscrire pour les détails d’un projet – une fusion fédérale géante d’États – dans lequel nous ne croyions pas vraiment et n’avions pas vraiment négocié. »

Passant au coronavirus, il a ajouté: « Dans les derniers jours de 2020, une lueur d’espoir a été allumée dans les laboratoires d’Oxford, avec l’invention d’un nouveau vaccin contre Covid, un vaccin qui peut être produit à bas prix et à grande échelle et qui peut être distribué à température ambiante et présente donc des avantages potentiels pour des milliards de personnes dans le monde.

«Dans la genèse de ce vaccin, il y a une leçon pour ce pays et pour notre avenir, car c’est une brillante collaboration: entre l’activisme d’État et le capitalisme de marché libre.

« Ce vaccin n’existerait pas sans l’intervention du gouvernement – c’est en effet grâce à des scientifiques du gouvernement qu’Oxford s’est associé à la société britannique AstraZeneca (le descendant linéaire de Brunner Mond et d’ICI) et non à une entreprise américaine rivale. C’est grâce à l’argent du gouvernement que le vaccin a été développé.

«Mais c’est grâce au savoir-faire commercial et au dynamisme d’AstraZeneca que nous avons un vaccin fabriqué au Royaume-Uni qui est bon pour aller dans les bras des gens moins d’un an après le début de la pandémie.

M. Johnson a été confronté à un défi immédiat à ses espoirs de Brexit en Écosse.

La première ministre du SNP, Nicola Sturgeon, a exhorté hier soir l’Union européenne à « garder la lumière allumée » et a déclaré que l’Écosse serait « bientôt de retour » à la fin de la période de transition du Brexit jeudi.

L’adhésion au marché unique et à l’union douanière a expiré à 23 heures – quatre ans et demi après le référendum in-out qui a cherché à régler la question mais a déclenché des troubles politiques.

La cloche de Big Ben a retenti lorsque le Royaume-Uni a quitté à la fois le marché unique de l’UE et l’union douanière.

Le carillon de Big Ben a retenti à 23 heures – minuit sur le continent – marquant le départ du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière de l’UE.

La première ministre écossaise, Miss Sturgeon, qui est fermement opposée au Brexit, a écrit sur Twitter: « L’Écosse sera bientôt de retour, l’Europe. Gardez la lumière allumée.