Boris Johnson affirme avoir tenu “chaque promesse”

Boris Johnson a affirmé qu’il avait “tenu chacune de ses promesses” alors qu’il défendait son record au n ° 10 et cherchait à persuader les conservateurs de soutenir le gouvernement lors du vote de confiance de lundi.

Le Premier ministre sortant a tenté de peaufiner son héritage en déclarant aux Communes qu’il dirigeait “l’un des gouvernements les plus dynamiques des temps modernes” qui avait surmonté “l’adversité à une échelle que nous n’avions pas vue depuis des siècles”.

Acclamé par les députés conservateurs, M. Johnson a déclaré que son parti “se rassemblerait bientôt dans la loyauté” autour d’un nouveau chef – mais a également laissé entendre qu’il s’exprimerait bientôt contre les rebelles conservateurs qui l’ont chassé de ses fonctions.

“Nous avons terminé le Brexit, et les rejoins et les vengeurs se sont retrouvés à comploter, à planifier et à attendre leur heure”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter : “Et j’aurai plus à dire sur les événements des dernières semaines et des derniers mois en temps voulu. ”

Le Premier ministre a souligné sa victoire aux élections générales de 2019 sur le parti travailliste, affirmant que les conservateurs “ont envoyé le grand furet bleu si loin dans la jambe gauche de leur pantalon qu’ils ne pouvaient pas bouger”, ajoutant: “Nous avons remporté des sièges qu’ils n’auraient jamais rêvé de perdre”.

Il a également affirmé que Sir Keir Starmer tenterait de renverser le Brexit et de ramener la Grande-Bretagne dans l’UE. “S’il devait jamais arriver au pouvoir avec sa coalition sans espoir de libéraux démocrates et de nationalistes écossais, il essaierait de le faire à nouveau en un clin d’œil.”

M. Johnson a terminé en disant aux députés qu’il était “fier” de son bilan, ajoutant: “Nous avons dû prendre certaines des décisions les plus sombres depuis la guerre et je pense que nous avons bien pris les grands appels.”

Sir Keir a commencé son propre discours à la Chambre des communes en accusant M. Johnson de se livrer à une pure fantaisie en ce qui concerne son héritage. “L’illusion est sans fin – quel soulagement pour le pays qu’ils aient finalement réussi à le renvoyer”, a-t-il déclaré.

Le dirigeant travailliste a ajouté: “Il a été expulsé en disgrâce, jugé par ses collègues et ses pairs comme indigne de son poste et inapte à occuper un poste.”

Rappelant aux députés conservateurs la récente saga Chris Pincher qui a déclenché la révolte conservatrice, Sir Keir a déclaré: “Il a promu quelqu’un qu’il savait être un prédateur sexuel, puis a nié toute connaissance qui a inévitablement mal tourné.”

“C’est le même schéma de comportement quand lui et ses amis ont fait la fête pendant le confinement, l’ont nié pendant des mois et ont forcé ses ministres à répéter ces mensonges jusqu’à ce qu’il soit découvert”, a-t-il ajouté.

Starmer a également eu un pop lors de la course à la direction des conservateurs, après l’annulation d’un Sky News. Rishi Sunak et Liz Truss ont refusé de participer après que les rafles télévisées se soient transformées en matchs d’argot publics.

Le dirigeant travailliste a déclaré que les débats étaient “si embarrassants que même les candidats se retirent”, et a comparé les conservateurs à une équipe de Premier League “brûlant les managers alors qu’ils glissent inévitablement vers la relégation”.

Les députés organiseront un vote de confiance au gouvernement lundi soir vers 22 heures, au milieu des appels renouvelés de l’opposition pour que M. Johnson démissionne immédiatement et passe la main à un gardien.

Si le gouvernement est vaincu, cela déclencherait presque certainement des élections générales, bien que cela nécessiterait qu’un nombre important de députés conservateurs votent contre, ou du moins s’abstiennent.

Cela semble peu probable étant donné que le parti n’a pas de chef et n’est pas en état de mener une élection, alors que la vague initiale de colère contre M. Johnson s’est largement apaisée.

Exhortant les députés conservateurs à agir, Sir Keir a déclaré: «Alors, pourquoi le laissent-ils les mains sur les leviers du pouvoir pendant huit semaines? … Ce n’est pas l’été pour Downing Street d’être occupé par un squatter vengeur, embourbé dans le scandale.

M. Johnson a commencé le débat de lundi après-midi en disant qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle le leader travailliste voulait une motion de confiance.

Mais le président Sir Lindsay Hoyle lui a poliment rappelé : « C’est en fait le gouvernement qui a mis [this motion] en bas pour aujourd’hui.