RAGING Boris Johnson a accusé son ancien bras droit Dominic Cummings d’avoir tenté de le déstabiliser avec des fuites vengeantes.

Les initiés disent que le Premier ministre est «profondément déçu et attristé» que les textes qu’il a envoyés aient été rendus publics.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Boris Johnson a accusé Dominic Cummings d’avoir divulgué des SMS dans le but de le déstabiliser

Le Premier ministre a ordonné à son personnel de cesser tout contact avec son ancien allié Crédit: London News Pictures

Textes de messages entre le Premier ministre et le chef d’entreprise milliardaire James Dyson

Son conseiller a été expulsé du n ° 10 en novembre dernier.

Le Premier ministre a ordonné à son personnel de cesser tout contact avec son ancien allié.

L’homme qui a jadis tiré les ficelles du gouvernement en tant que conseiller tout-puissant est maintenant soupçonné de «trahison» contre le Premier ministre.

M. Johnson a déclaré à ses alliés que la montée en flèche du sondage de Downing Street et le succès du déploiement du vaccin l’avaient peut-être encore plus enragé.

Une dispute politique s’est enflammée après que des SMS envoyés par M. Johnson au chef d’entreprise milliardaire James Dyson et à un prince saoudien aient été rendus publics.

Les chefs de la sécurité de Whitehall ont lancé une enquête officielle sur les fuites «dommageables».

« PROFONDÉMENT DÉÇU »

Mais M. Johnson n’a qu’un seul suspect – et est «profondément déçu» par ses tentatives de «saper» le gouvernement.

Une source n ° 10 a déclaré: «Le Premier ministre pense que Dominic Cummings est responsable d’une série de fuites dommageables au sujet de ses communications personnelles.

«Il est profondément déçu et attristé par ce qu’il pense que son ancien conseiller a fait et pense qu’il tente de saper le gouvernement et le Parti conservateur.

«Il craint que Dom soit responsable des fuites de SMS concernant James Dyson et Mohammed bin Salman.»

Tous les messages divulgués ont été reçus ou envoyés par M. Johnson pendant le temps de M. Cummings au n ° 10, le Premier ministre étant censé les partager souvent avec son entourage.

M. Cummings a quitté le n ° 10 en novembre dernier et le principal initié a ajouté: «On craint qu’il ne soit amer quant à la façon dont le gouvernement a progressé de plus en plus depuis son départ.»

Downing Street a été secoué cette semaine après que la BBC a révélé des textes que le Premier ministre avait envoyé au milliardaire du Brexit, Sir James, au plus fort de la première vague Covid de l’année dernière.

Le Premier ministre craint que Dom soit responsable de fuites de messages texte à propos de James Dyson Crédit: PA

En mai dernier, Cummings a fait face à des appels pour qu’il soit limogé pour des allégations selon lesquelles il aurait enfreint les restrictions de verrouillage du coronavirus Crédit: PA

Des textes avec le prince saoudien Mohammed ben Salmane ont également été rendus publics Crédit: Reuters

M. Johnson lui avait promis qu’il ne serait pas giflé de taxes supplémentaires s’il envoyait du personnel au Royaume-Uni pour aider à construire des ventilateurs.

La dispute a dominé les PMQ mercredi, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer accusant le Premier ministre de rendre service à ceux qui ont son numéro de téléphone portable personnel.

Sir James, maintenant basé à Singapour, avait envoyé un texto au Premier ministre en mars dernier pour dire qu’il était «prêt» à aider dans la lutte contre Covid.

Mais il a demandé à être rassuré que son personnel ne serait pas pris au dépourvu par une facture fiscale cinglante s’il se rendait au Royaume-Uni.

Le Premier ministre a répondu: « James, je suis le premier seigneur du Trésor et vous comprenez que nous vous soutenons pour faire ce dont vous avez besoin. »

Cela s’est produit après des jours de sinistres allégations de lobbying, déclenchées par la tentative infructueuse de l’ancien député conservateur David Cameron d’obtenir des prêts du Trésor pour la société toxique Greensill Capital.

‘SLEAZE & CRONYISME’

Sir Keir a fustigé: «Ce que cela montre une fois de plus, c’est l’ampleur de la harcèlement et du copinage qui sont au cœur de son gouvernement conservateur.»

No10 avait initialement déclaré qu’il n’y aurait pas d’enquête sur la manière dont l’échange a été rendu public.

Mais un changement de cap est apparu hier, lorsqu’il a été annoncé qu’une enquête interne serait menée par le Cabinet Office.

Downing Street a déclaré qu’il publierait officiellement la correspondance entre M. Johnson et Sir James «sous peu».

Le Premier ministre a également déclaré à la Chambre des communes qu’il était «heureux de partager tous les détails» des échanges.

Cela s’est produit à peine deux semaines après qu’une autre fuite de SMS du téléphone personnel de M. Johnson soit apparue dans les médias.

Ils ont montré que le prince héritier controversé d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, avait exhorté le Premier ministre à «corriger» la décision de la Premier League de bloquer son offre publique d’achat de 300 millions de livres sterling à Newcastle United.

Des messages ont révélé que M. Johnson avait ensuite demandé à un autre assistant principal d’enquêter sur la question en juillet 2020.

Tous les messages divulgués ont été reçus ou envoyés par M. Johnson pendant le temps de M. Cummings au n ° 10 Crédit: i-Images

Dominic Cummings a été expulsé du n ° 10 en novembre dernier Crédit: Reuters

M. Johnson serait « profondément déçu » Crédit: AFP

Hier soir, M. Cummings n’a pas répondu à l’accusation incendiaire selon laquelle il avait divulgué les textes.

Lui et M. Johnson étaient autrefois les alliés les plus proches – remportant ensemble le vote historique du Brexit de 2016, prenant le contrôle du parti et écrasant les travaillistes lors des élections de 2019.

Cependant, leur relation a tourné au vinaigre après le tristement célèbre voyage de M. Cummings pour briser le verrouillage au château de Barnard à Durham en avril 2020.

Une guerre de territoire toxique à Downing Street a ensuite éclaté en novembre dernier, opposant M. Cummings à la fiancée de M. Johnson, Carrie Symonds.

La ligne dure du Brexit a finalement été expulsée et est restée basse depuis, tweetant parfois ses pensées sur le gouvernement.

Les critiques ont déclaré que la série de fuites – en particulier entre les dirigeants étrangers et le n ° 10 – pourrait poser un risque pour la sécurité nationale. Le groupe de réflexion sur la sécurité, la Henry Jackson Society, a appelé à une action urgente contre le fuyant.

« ENQUÊTEZ D’URGENCE »

Le patron Alan Mendoza a déclaré: «Cette série de messages privés divulgués depuis le téléphone du Premier ministre pourrait constituer un risque pour la sécurité nationale.

«Le gouvernement doit enquêter de toute urgence sur qui les obtient et dans quel but il les divulgue.»

Les hauts députés ont également dénoncé la sécurité autour du téléphone de M. Johnson, car il avait le même numéro depuis plus d’une décennie.

L’ancien dirigeant conservateur, Sir Iain Duncan Smith, a déclaré que les révélations de Dyson «soulèvent la question: qu’arrive-t-il à la sécurité du gouvernement?

Il a exigé un examen de sécurité de tous les téléphones des ministres.

Il a déclaré: «Il est désormais absolument nécessaire de procéder à un examen approprié de l’utilisation ministérielle des systèmes de communication privés. Les gens ne le prennent pas au sérieux.

Hier, le porte-parole officiel du Premier ministre n’a pas nié les informations selon lesquelles le secrétaire du Cabinet Simon Case aurait conseillé à M. Johnson de changer son numéro de téléphone.

M. Case était préoccupé par la facilité avec laquelle les lobbyistes et les chefs d’entreprise pouvaient le contacter.

Le porte-parole a déclaré aux journalistes: « Nous n’entrons pas dans les détails des conseils fournis entre un secrétaire du Cabinet et un Premier ministre. »

Sir James a déclaré que son entreprise n’avait pas bénéficié du projet de ventilation et «avait volontairement couvert les 20 millions de livres sterling de coûts de développement».

Il a ajouté: «Lorsque le premier ministre m’a appelé pour demander à Dyson de construire de toute urgence des ventilateurs, j’ai bien sûr dit oui. Nous étions au milieu d’une urgence nationale et je suis extrêmement fier de la réponse de Dyson – je referais la même chose si on me le demandait.

La montée et la chute du vainqueur du Brexit OCTOBRE 2015: Cummings fonde Vote Leave et lance le slogan «Reprenez le contrôle» avant le référendum sur l’UE. JUIN 2016: Vote Leave remporte le référendum historique sur le Brexit, provoquant la chute de David Cameron. Cummings soutient Michael Gove contre Boris Johnson lors de la bataille à la direction des conservateurs. JUILLET 2019: Johnson convainc l’aide non-conformiste de le rejoindre en n ° 10 après avoir remporté le pouvoir. DÉCEMBRE 2019: Cummings a été salué comme le cerveau de la majorité de 80 sièges des conservateurs aux élections après avoir aidé le Premier ministre à s’engager à «faire le Brexit». MARS / AVRIL 2020: Après que sa femme ait obtenu Covid, conduit secrètement sa famille à Durham pendant que la nation est verrouillée. Il attrape également le virus mais récupère à 250 miles de son domicile londonien. Conduit à Barnard Castle le jour de l’anniversaire de sa femme. MAI 2020: Défend de façon sensationnelle ses actions lors d’une conférence de presse sans précédent à Downing Street Rose Garden. Prétend qu’il se rendait au château de Barnard pour tester la vue – et évite le sac. NOVEMBRE 2020: Sorti du n ° 10 après une série de querelles enflammées avec la fiancée du Premier ministre, Carrie Symonds, après avoir été accusée d’avoir été informée contre elle. AVRIL 2021: Accusé d’avoir tenté de nuire au gouvernement par vengeance.