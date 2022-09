Boris Johnson accusé de tactiques d’intimidation sur l’enquête mensongère de Partygate

Boris Johnson a été accusé d’avoir tenté d’intimider la commission parlementaire chargée d’enquêter pour savoir s’il avait menti à la Chambre des communes sur le Partygate, après que Downing Street eut publié un avis juridique suggérant que son enquête serait considérée comme “illégale” par les tribunaux.

L’avis, rédigé par l’éminent avocat Lord Pannick, a suggéré que les procédures du comité des privilèges étaient “inéquitables” car il jugera non seulement si Johnson a délibérément menti aux députés, mais aussi s’il les a simplement “induits en erreur”.

Et il a dit que c’était une erreur pour le comité interpartis – qui est présidé par Harriet Harman du Labour mais qui a une majorité conservatrice intégrée – de prendre des preuves anonymes et de refuser à M. Johnson le droit d’être représenté aux audiences par un avocat et de contre-interroger les témoins.

Mais les arguments de Pannick ont ​​été qualifiés d'”étranges” par l’ancien conseiller juridique du gouvernement, Sir Jonathan Jones, qui a déclaré que le pair déployait des arguments basés sur des pratiques judiciaires qui ne s’appliquent pas aux audiences parlementaires.

Le professeur de droit public de l’Université de Cambridge, Mark Elliott, a décrit la bordée de Lord Pannick au sein du comité comme “comme critiquer les joueurs de rugby pour ne pas respecter les règles du football”.

Et le président du comité des privilèges, Chris, a déclaré que la publication du document rappelait la tactique du «tribunal kangourou» utilisée par le Premier ministre pour tenter de sauver son allié Owen Paterson de la punition pour sleaze.

“Vous auriez pensé que Boris Johnson voudrait blanchir son nom devant le comité des privilèges au lieu d’essayer de l’intimider”, a déclaré M. Bryant, qui s’est tenu à l’écart de l’enquête en raison de ses précédentes critiques à l’égard de M. Johnson.

“J’ai vu la même intimidation sur Owen Paterson. Le tribunal kangourou de ses camarades l’a déclaré innocent malgré les preuves.

« Il est temps que ces brimades honteuses cessent. Écoutons et voyons les preuves. Si Johnson a de bons arguments à faire valoir, il sera justifié. Sinon, il devrait subir sa punition. Les familles qui ont respecté les règles lorsque Johnson’s Downing Street ne méritaient pas la vérité.

La décision de Johnson de demander un avis à Pannick, qui a déjà comparu contre le gouvernement dans des affaires de Brexit, a été considérée par certains à Westminster comme faisant partie d’un effort concerté pour faire dérailler une enquête qui pourrait trouver le Premier ministre méprisant, entraînant potentiellement une suspension du parlement. et rappeler en tant que député de circonscription.

Son successeur probable au poste de Premier ministre, Liz Truss, a déclaré qu’elle voterait pour l’annulation de l’enquête. Mais aucun vote n’a été appelé, et on peut se demander si elle en ordonnerait un au risque de provoquer une rébellion d’arrière-ban au début de son mandat de premier ministre.

L’arrêt de l’enquête nécessiterait un vote au Parlement car une motion l’ordonnant a été adoptée par les Communes sans opposition plus tôt cette année.

L’opinion de 22 pages de Lord Pannick portait sur la décision du comité de suivre l’interprétation de la haute fonctionnaire des Communes Eve Samson, greffière des journaux, qui a déclaré que l’intention n’était «pas pertinente» pour décider si un outrage a été commis par un ministre. qui trompe le Parlement.

Il a insisté sur le fait qu’une déclaration inexacte d’un ministre « n’est un outrage que si le ministre savait que la déclaration était fausse et destinée à tromper la Chambre ». Il n’y avait “aucune base pour la nouvelle approche que le comité a adoptée”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que les preuves anonymes ne seraient pas autorisées dans un procès pénal parce qu’elles seraient injustes pour l’accusé, et qu’il était « impossible de comprendre pourquoi une telle iniquité devrait être tolérée dans le contexte actuel ».

“À notre avis, le comité propose d’adopter une approche des questions de fond qui est erronée en principe à des égards importants, et le comité propose également d’adopter une procédure inéquitable”, a déclaré le QC.

“Mais pour le privilège parlementaire, un tribunal saisi d’un contrôle judiciaire intenté par M. Johnson déclarerait, à notre avis, l’approche adoptée par le comité comme illégale.”

Mais le professeur Elliott a déclaré que c’était une question de «principe constitutionnel fondamental et sain» que les audiences parlementaires étaient soumises à des règles différentes de celles des palais de justice et ne pouvaient pas être soumises à un contrôle judiciaire.

“Il me semble extrêmement imprudent de chercher à imposer des normes juridiques aux processus parlementaires et politiques”, a-t-il déclaré. “Paradoxalement, le gouvernement de Johnson lui-même s’est élevé contre “l’ingérence” des avocats dans les affaires politiques.”

Sir Jonathan, qui a quitté la direction du service juridique du gouvernement en 2020 pour protester contre les projets d’enfreindre le droit international sur les arrangements frontaliers du Brexit pour l’Irlande du Nord, a déclaré: “Le fait est que le système est parlementaire – les députés siégeant en jugement sur députés. Le comité n’est pas un tribunal et il n’est pas assujetti à la supervision des tribunaux.

« Le comité voudra sans doute adopter un processus équitable, peut-être en s’inspirant des bonnes pratiques dans d’autres contextes. Mais les règles juridiques qui pourraient s’appliquer ailleurs ne s’appliquent pas ici. Ils ne le font tout simplement pas.

Les deux experts ont déclaré que, même si le Premier ministre a réussi à convaincre le comité qu’il ne voulait pas induire les députés en erreur lorsqu’il a insisté sur le fait qu’aucune règle de verrouillage n’avait été enfreinte au n ° 10, il était toujours dans son droit de déterminer s’il avait commis un outrage délibérément. n’a pas corrigé l’information dès qu’il a appris qu’elle était fausse.

Les alliés de Johnson ont fait valoir que le fait d’exposer les ministres à des enquêtes pour outrage pour avoir fourni par inadvertance des informations incorrectes limiterait ce qu’ils pourraient dire aux Communes.

La secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a déclaré: «En tant que ministre, vous ne pouvez tout simplement pas vérifier chaque conseil et information de confiance que vous recevez de bonne foi de hauts fonctionnaires bien intentionnés et consciencieux. Ce que cela fait potentiellement, c’est de tendre un piège à chaque ministre à l’avenir et c’est une perspective effrayante pour l’avenir de notre démocratie.

Mme Dorries a déclaré: “Cet avis juridique d’expert montre que l’enquête était une chasse aux sorcières biaisée et kafkaïenne – elle devrait maintenant être interrompue avant qu’elle ne fasse plus de dégâts.”

Mais le ministre du cabinet fantôme du parti travailliste, Thangam Debbonaire, a déclaré : « La Chambre des communes en a débattu en profondeur le 21 avril. Personne n’a voté contre.

« Ce gouvernement savait alors quelles étaient les règles. Ils savent quelles sont les règles maintenant.

“C’est comme si, encore une fois, il y avait des gens dans ce courant – j’ai peur de dire futur – le gouvernement conservateur joue vite et librement avec ces règles et ces normes.”

La porte-parole libérale démocrate Christine Jardine a exigé de savoir combien d’argent des contribuables avait été dépensé pour obtenir ces conseils.

“Les gens sont fatigués de ces tentatives coûteuses de ce gouvernement pour fabriquer des moyens permettant à Boris Johnson de se soustraire à toutes les conséquences de ses actions”, a-t-elle déclaré.