La Chine a été décrite comme un «défi systémique» et la «plus grande menace étatique» à la sécurité économique du Royaume-Uni, mais l’examen a également appelé à des liens commerciaux plus étroits et à une coopération accrue avec Pékin sur le changement climatique et la préparation à une pandémie.

