Boris Johnson a été accusé de ne pas avoir honoré une promesse faite au Parlement, après que Downing Street a publié une déclaration détaillant ses contacts avec l’homme d’affaires Sir James Dyson au lieu de publier les messages eux-mêmes.

La libération a suscité une demande de la part du chef du SNP Westminster, Ian Blackford, pour une enquête publique indépendante sur les allégations de «détournement», d’accès privilégié et d’irrégularité.

En réponse à une demande de M. Blackford de «publier tous les échanges personnels» sur les contrats liés à Covid, M. Johnson a déclaré mercredi à la Chambre des communes qu’il était «heureux de partager tous les détails».

Son commentaire aux questions du Premier ministre a été largement interprété comme une promesse de publier tous les contacts personnels qu’il avait avec Dyson dans le cadre d’un contrat de ventilateur, sinon avec toutes les entreprises qui soumissionnaient pour travailler sur la réponse du gouvernement au coronavirus.

Mais vendredi soir, Downing Street a publié une déclaration narrative, détaillant comment le Premier ministre avait créé le Ventilator Challenge pour augmenter l’approvisionnement en équipement médical vital au début de la pandémie et comment le gouvernement avait répondu aux préoccupations de Dyson concernant le statut fiscal de ingénieurs travaillant sur le projet.

Un M. Blackford furieux a répondu: «Le Premier ministre s’est engagé à publier toute sa correspondance relative aux contrats covid mais, encore une fois, il n’a pas tenu sa parole.

«Il doit maintenant y avoir une enquête publique indépendante complète sur le scandale des torys sleaze et les accusations d’accès privilégié, d’irrégularité et d’illégalité possible.

Le dirigeant du SNP Westminster a ajouté: «Le public a le droit de savoir pourquoi les donateurs et amis conservateurs ont reçu des contrats, un accès spécial, des allégements fiscaux et des pairies, au prix de plusieurs millions de livres pour les finances publiques.

«Cela pue absolument et cela érode la confiance du public dans le gouvernement britannique.»

M. Blackford a déclaré que le haut fonctionnaire du gouvernement, le secrétaire du cabinet Simon Case, devrait immédiatement sécuriser et publier toute la correspondance privée de M. Johnson sur les contrats Covid.

«Intervenir maintenant garantira également qu’aucun de ces documents ne pourra être falsifié ou détruit au fur et à mesure que les allégations montent», a-t-il déclaré.

«Qu’il s’agisse de Cash for Honours ou de Textes for Contracts, le public doit avoir confiance que ce copinage conservateur fera l’objet d’une enquête approfondie et sera extirpé – les responsables devront rendre des comptes.»